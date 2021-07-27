Киркоров показал голый зад в красных стрингах на улицах Нью-Йорка

Поп-король в Нью-Йорке успевает не только работать, но и развлекаться. По вечерам он прогуливается по шумным улицам города и наблюдает за происходящим. Некоторыми видео он делится в социальных сетях.

В личном аккаунте в Instagram он опубликовал пикантное видео, которое закончилось совершенно неожиданно. Киркоров любовался стройными полуобнаженными девушками, особенно его внимание привлекла красотка в красных стрингах с надписями на ягодицах - ее-то он и снимал со спины.

Неожиданно на плече у Филиппа появилась голова белой змеи внушительных размеров. Певец издал вопль ужаса и, вытаращив свои и без того выразительные глаза,понесся по дороге. «Нападают прямо на улицах!» - подписал получившийся ролик певец. Оказалось, что рептилию Киркорову «подкинул» прохожий, предлагающий туристам сфотографироваться с экзотическим питоном. Некоторые поклонники предположили, что змея и сама испугалась Филиппа.

«Ох, нельзя так пугать людей, ведь у кого-то может быть просто сильнейший шок, и это не всегда так безобидно смешно...», «Боже , валяюсь от смеха! Филипп, мне кажется, змея больше испугалась», «Вот так соберешься снять чью-то попу, и не заметишь, что на тебе сидит питон», - пишут в комментариях.

Некоторые обратили внимание на внешность 54-летнего артиста. Недавно Филипп сменил прическу и цвет волос, а еще стал чаще выбирать спортивный стиль в одежде. На ролике со змеей фанатов поразило его гладкое, без единой морщинки лицо. «Киркоров сделал очередную пластику? Его не узнать», - задаются вопросом люди. Большинство уверено, что под нож Филипп все же не ложился, а вот специальные фильтры в Instagram использует активно.



