Известный экстрасенс объяснил, как отличить вещий сон от обычного
Победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа объяснил, как отличить вещие сны от обычных, делится портал VM.ru.
Победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа объяснил, как отличить вещие сны от обычных, делится портал VM.ru.
— предупредил экстрасенс.
Он отметил, что вещие сны очень яркие, их человек на 100 процентов может запомнить, даже если обычно вообще ничего не запоминает. И в 80 процентах случаев именно эти сны сбываются.
«Это или предупреждение (кто-то из умерших близких хочет что-то вам сказать), или совет, что делать. Поэтому к вещим снам надо быть очень внимательными. Вещие сны — это единственный способ обычного человека узнать о будущем, о себе, о своем поступке», — заявил в своем Instagram-аккаунте Вафа.
Чаще всего во время вещих снов человек не видит себя со стороны. А когда люди видят обычный сон, то смотрят на себя чужими глазами. Ваха сравнивает вещий сон с реальностью. В нем даже можно ощутить боль, в то время как в обычном сне только глаза показывают картинку, которая часто связана с эмоциональным состоянием.