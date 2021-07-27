Известный экстрасенс объяснил, как отличить вещий сон от обычного

Есть вещие сны. Они отличаются от обычных, они не связаны с эмоциональным состоянием человека,

— предупредил экстрасенс.

Он отметил, что вещие сны очень яркие, их человек на 100 процентов может запомнить, даже если обычно вообще ничего не запоминает. И в 80 процентах случаев именно эти сны сбываются.

«Это или предупреждение (кто-то из умерших близких хочет что-то вам сказать), или совет, что делать. Поэтому к вещим снам надо быть очень внимательными. Вещие сны — это единственный способ обычного человека узнать о будущем, о себе, о своем поступке», — заявил в своем Instagram-аккаунте Вафа.