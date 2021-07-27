Ученые научились предсказывать, у кого будет тяжелая форма коронавируса

Исследователи изучили 35 мазков из носа, которые взяли у больных коронавирусом с апреля по сентябрь 2020 года. Также мазки взяли у 17 человек из контрольной группы и шести пациентов, которым провели интубацию без всякого коронавируса. Оказалось, что по изображению распространения вируса в носоглотке можно предсказать, у кого разовьется тяжелая форма коронавирусной инфекции.