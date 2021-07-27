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Ученые научились предсказывать, у кого будет тяжелая форма коронавируса

Тестирование на коронавирус. ФОТО: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja

Ученые Бостонской детской больницы, Массачусетского технологического института и Медицинского центра Университета Миссисипи открыли новый способ, который позволит медикам прогнозировать степень тяжести течения COVID-19. Специалисты считают, что их способ эффективнее традиционного анализа крови. Исследование опубликовано журналом MedicalXpress.

Исследователи изучили 35 мазков из носа, которые взяли у больных коронавирусом с апреля по сентябрь 2020 года. Также мазки взяли у 17 человек из контрольной группы и шести пациентов, которым провели интубацию без всякого коронавируса. Оказалось, что по изображению распространения вируса в носоглотке можно предсказать, у кого разовьется тяжелая форма коронавирусной инфекции.

В каждом мазке в среднем содержались 562 клетки. Исследователи подвергли их детальному изучению, и оказалось, что клетки эпителия серьезно изменялись под воздействием COVID-19, в частности, вырастало число клеток, которые производят слизь. А реснитчатые клетки, выстилающие дыхательные пути, умирали.

У людей, которые легко перенесли коронавирус, эпителиальные клетки активно синтезировали противовирусные гены. У тяжелобольных подобного не наблюдалось, зато было увеличено число иммунных клеток, которые усиливают воспалительные реакции, пишет Пятый канал.


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