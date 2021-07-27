«Когда люди носят короны – это плохой тон»: Лайма Вайкуле и Владимир Винокур показали свой отдых в Юрмале

В своем Instagram певица опубликовала видео, в котором показала, как отдыхает в Юрмале вместе с Владимиром Винокуром.

"Мы сидим здесь, отдыхаем с Володей. Никакого алкоголя. Только здоровый образ жизни", - говорит на видео Лайма.

"Только здоровый, потому что нам надоело это все. Мы хотим на гастроли - это раз. Хотим, чтобы Rendezvous было Rendezvous. Фактически у нас есть рандеву с Лаймой", - добавил Винокур.

"А что ты там про корону говорил?" - спросила Лайма.

Когда люди носят короны - это плохой тон. Коронавирус сверг все короны,

- отметил артист.

В заключение артисты пожелали своим подписчикам крепкого здоровья.

Ранее латвийская певица и вдохновитель музыкального фестиваля «Лайма. Рандеву. Юрмала» обратилась к поклонникам с новым видеообращением, в котором сообщила, что в связи с действующими в Латвии ограничениям и актуальными правилами проведения общественных мероприятий международный фестиваль будет перенесен на 2022 год.

"Дорогие друзья! Сегодня пришел тот момент, когда мне нужно сказать вам, что наше рандеву откладывается на следующий год. Вчера мы праздновали день рождения Максима Галкина, было так весело, и я думала, Господи, у нас будет так же - мы будем все гулять, будем веселиться, слушать песни и смеяться, но нет. День рождения закончился, и я должна вам сказать грустную весть - рандеву переносится. До встречи на рандеву!" - обратилась к поклонникам муза фестиваля Лайма Вайкуле.



