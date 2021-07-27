Тимур Родригез и Регина Тодоренко раскрыли правду об «Орле и Решке»

Практически год назад на экраны вышел российский сезон шоу о путешествиях «Орел и Решка». Его ведущими стали Регина Тодоренко и Тимур Родригез. Судя по публикациям в Instagram, знаменитости продолжают совместную работу над новыми выпусками.

В разделе сторис Тодоренко решила раскрыть фанатам всю правду об «Орле и Решке». Звезда записала несколько кадров из закусочной, в которую они с Родригезом зашли пообедать. «Вся правда об „Орле и решке“! Тимур заказал себе три хот-дога», — сообщила Тодоренко. Тимур Родригез опроверг эту информацию уточнив, что он купил «три сосиски „мясной микс“ из говядины». «Самый экологичный человек в мире. Ненавижу, жуткий ЗОЖник. Аж стыдно стоять рядом. Просто человек, который заказывает хот-дог без хот-дога, сосиску без сосиски и хлеб без хлеба. Ужасно! Скажи, что ты еще и торт без сахара ешь!» — ответила Тодоренко. «И занимаюсь сексом без женщины», — отшутился артист.