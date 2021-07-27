Снимок голой Анфисы Чеховой взбудоражил Сеть: сплошной фотошоп!

«Мы живем так, как будто впереди у нас еще триллионы лет. И поэтому можем позволить себе не наслаждаться каждым днем. Какой пустяк один день в этом строю секстильонов дней! А между тем у нас в запасе всего каких-то 50-100 лет, а, может, и всего пару дней. И все, что с нами происходит в этой жизни, вряд ли случится еще когда-нибудь в следующей. Все эти города, мысли, эмоции, люди и обстоятельства... Все уникально! И надо все впитывать, всем наслаждаться», – высказалась Чехова.