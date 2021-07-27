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Обманул людей на миллионы: сын Валерии попал в грандиозный скандал

Арсений Шульгин ФОТО: Инстаграм

Суд обязал Арсения Шульгина выплатить крупную компенсацию одному из пострадавших от его фирмы. По словам Иосифа Пригожина, певица, уже потерявшая из-за Арсения «до хрена денег», не желает знать про его проблемы.

Когда младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин только начинал встречаться с нынешней женой и матерью его дочки Селин, «Экспресс газета» выяснила, что Лиана Волкова и ее родители до переезда из Благовещенска в Москву были замешаны в ряде скандалов и судебных разбирательств (подробности). Многие тогда недоумевали, как Арсения угораздило выбрать девушку из семьи с подмоченной репутацией. Но оказалось, что репутация самого Шульгина, который уже несколько лет ведет бизнес в Интернете, ничуть не лучше. На днях это подтвердил Мосгорсуд, обязавший отпрыска певицы выплатить крупную компенсацию одному из пострадавших от его фирмы по фамилии Прохоров.

- В прошлом году Шульгин в соцсетях рекламировал некий продукт под английским названием Candy Smoke, - рассказал юрист Назар Назаров, представлявший в суде интересы Прохорова. - Если говорить по-русски, это обычные мундштуки, которые надеваются на трубку кальяна при курении. Он их якобы где-то производил и предлагал подписчикам по всей России эксклюзивно торговать в их регионах. С желающими заключался некий договор типа франшизы, который назывался лицензионным. На самом деле это был обычный договор поставки, лишь замаскированный под лицензионный.

- Вы платите мне миллион рублей, - говорил Шульгин. - И за эти деньги получаете не только исключительное право представлять мой продукт в вашем городе, но и сами мундштуки на сумму 900 тысяч (10 344 евро). Фактически за 100 тысяч (1 149 евро) вы приобретаете готовый бизнес.

На что многие и клевали. Но обещанные по договору поставки он либо не осуществлял, либо осуществлял с огромными задержками и не в полном объеме. В договоре указывался срок поставок - 30 дней. А товар поступал только через 4 - 6 месяцев. Люди рассчитывали его перепродать. Договаривались с покупателями на определенное количество мундштуков. Но этого количества у них в нужное время не оказывалось. Соответственно они не смогли реализовать свою экономическую выгоду и остались у разбитого корыта.

Мой доверитель заключил с Шульгиным договор 7 июля прошлого года и заплатил по нему 1 млн 600 тыс. руб (18 390 евро). Шульгин должен был до 7 августа поставить мундштуки на 1 млн 300 тыс (14 942 евро). И лишь к ноябрю - декабрю еле-еле поставил на 400 тыс (4 597 евро). А с остальной частью товара начал, извиняюсь за выражение, динамить клиента.

Я от имени моего доверителя обратился в Лефортовский суд. Первую инстанцию я проиграл, так как судья занял позицию Шульгина. Возможно, он не увидел какие-то важные обстоятельства. Возможно, у него в силу других причин сложилось такое мнение. Но я подал апелляционную жалобу в Мосгорсуд и все-таки добился справедливости. Состав из трех судей отменил решение Лефортовского суда и вынес новое - удовлетворить наши требования и взыскать с Шульгина 1 миллион 170 тысяч рублей (13 448 евро).

Это только по одному клиенту! А пострадавших от него порядка 55. У них есть отдельная группа в Telegram. Мой доверитель в нее входил. Он обратился ко мне, потому что мы были знакомы. Остальные, видимо, не верили, что в суде можно чего-то добиться. А сейчас ко мне обратились еще несколько человек. Один из них на момент, когда он перевел Шульгину 10 тысяч рублей, вообще был 15-летним парнем.

«Можно, уже поживем для себя?»

По любопытному совпадению, с женой Шульгина в свое время в Благовещенске тоже судились 15-летние подростки Влад Авксененко и Лиза Молчанская, которые снимали рекламу для ее магазина одежды и не получили от нее обещанных денег. Неудивительно, что Лиана с Арсением нашли друг друга. Как говорится, рыбак рыбака видит издалека.

- Ни про бизнес Арсения, ни про его судебные дела нам с Лерой ничего неизвестно, - заявил в ответ на просьбу о комментариях отчим Шульгина Иосиф Пригожин. - Человек, которому стукнуло 21 год, - уже взрослый. И несет ответственность сам за себя. Все его минусы и плюсы - это его жизненный опыт.

Меня и Леру вообще мало интересует, чем Арсений сейчас занимается. Нас интересовали его успехи в музыке, когда мы пытались помогать ему реализоваться в качестве пианиста. Мы тогда спалили до хрена денег, потому что его концерты с оркестром и другие мероприятия не носили бесплатный характер. Задействовали сотню именитых людей в нашей стране, которые сделали все, чтобы он продолжал музыкальную карьеру. Но Арсений выбрал другой путь. Наше мнение при этом не учитывал. И его нынешняя жизнь нас не касается. С нами никто из детей сейчас не живет. Они и свалили, чтобы заниматься собственной жизнью. Аня даже сменила имя, чтобы не ассоциироваться с нами. У Арсения отдельная квартира. Мы с ним увидимся, с внучкой пообщаемся и быстро разбегаемся. Говорим только о семейных делах. Он хороший папа. У него прекрасная супруга и замечательный ребенок. А дальше мы не лезем.

Насчет судов ему есть с кем посоветоваться. Его супруга и ее родители, похоже, опытные в этом деле люди. А нам и без этого забот хватает. У Леры каждый день выступления, интервью, какая-то работа. Сейчас снимаем программу «Добрый день с Валерией». Она вчера пришла со съемки и упала. Даже доползти никуда не может. Что-то выкладывает в Instagram и засыпает. А мне достаточно моих взрослых сына и дочки. Я им оставил наследство, а они его профукали. Я просто задолбался от всего этого. Мне самому хочется уже сменить фамилию, чтобы от меня отстали. До момента получения образования мы наших детей всем обеспечили. А остальное - их зона ответственности. Мы за них жизнь жить не будем. Можно, мы с Лерой уже поживем немножко для себя? Вкалывали 18 лет, чтобы им всем было хорошо. Теперь хотим повкалывать на себя. Про их проблемы знать ничего не желаем. Ну, их всех, сами знаете, куда!


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