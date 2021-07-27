Обманул людей на миллионы: сын Валерии попал в грандиозный скандал

Когда младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин только начинал встречаться с нынешней женой и матерью его дочки Селин, «Экспресс газета» выяснила, что Лиана Волкова и ее родители до переезда из Благовещенска в Москву были замешаны в ряде скандалов и судебных разбирательств (подробности). Многие тогда недоумевали, как Арсения угораздило выбрать девушку из семьи с подмоченной репутацией. Но оказалось, что репутация самого Шульгина, который уже несколько лет ведет бизнес в Интернете, ничуть не лучше. На днях это подтвердил Мосгорсуд, обязавший отпрыска певицы выплатить крупную компенсацию одному из пострадавших от его фирмы по фамилии Прохоров.
- В прошлом году Шульгин в соцсетях рекламировал некий продукт под английским названием Candy Smoke, - рассказал юрист Назар Назаров, представлявший в суде интересы Прохорова. - Если говорить по-русски, это обычные мундштуки, которые надеваются на трубку кальяна при курении. Он их якобы где-то производил и предлагал подписчикам по всей России эксклюзивно торговать в их регионах. С желающими заключался некий договор типа франшизы, который назывался лицензионным. На самом деле это был обычный договор поставки, лишь замаскированный под лицензионный.
- Вы платите мне миллион рублей, - говорил Шульгин. - И за эти деньги получаете не только исключительное право представлять мой продукт в вашем городе, но и сами мундштуки на сумму 900 тысяч (10 344 евро). Фактически за 100 тысяч (1 149 евро) вы приобретаете готовый бизнес.
На что многие и клевали. Но обещанные по договору поставки он либо не осуществлял, либо осуществлял с огромными задержками и не в полном объеме. В договоре указывался срок поставок - 30 дней. А товар поступал только через 4 - 6 месяцев. Люди рассчитывали его перепродать. Договаривались с покупателями на определенное количество мундштуков. Но этого количества у них в нужное время не оказывалось. Соответственно они не смогли реализовать свою экономическую выгоду и остались у разбитого корыта.
Мой доверитель заключил с Шульгиным договор 7 июля прошлого года и заплатил по нему 1 млн 600 тыс. руб (18 390 евро). Шульгин должен был до 7 августа поставить мундштуки на 1 млн 300 тыс (14 942 евро). И лишь к ноябрю - декабрю еле-еле поставил на 400 тыс (4 597 евро). А с остальной частью товара начал, извиняюсь за выражение, динамить клиента.
Я от имени моего доверителя обратился в Лефортовский суд. Первую инстанцию я проиграл, так как судья занял позицию Шульгина. Возможно, он не увидел какие-то важные обстоятельства. Возможно, у него в силу других причин сложилось такое мнение. Но я подал апелляционную жалобу в Мосгорсуд и все-таки добился справедливости. Состав из трех судей отменил решение Лефортовского суда и вынес новое - удовлетворить наши требования и взыскать с Шульгина 1 миллион 170 тысяч рублей (13 448 евро).
Это только по одному клиенту! А пострадавших от него порядка 55. У них есть отдельная группа в Telegram. Мой доверитель в нее входил. Он обратился ко мне, потому что мы были знакомы. Остальные, видимо, не верили, что в суде можно чего-то добиться. А сейчас ко мне обратились еще несколько человек. Один из них на момент, когда он перевел Шульгину 10 тысяч рублей, вообще был 15-летним парнем.