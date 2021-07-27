Обманул людей на миллионы: сын Валерии попал в грандиозный скандал

«Можно, уже поживем для себя?»

По любопытному совпадению, с женой Шульгина в свое время в Благовещенске тоже судились 15-летние подростки Влад Авксененко и Лиза Молчанская, которые снимали рекламу для ее магазина одежды и не получили от нее обещанных денег. Неудивительно, что Лиана с Арсением нашли друг друга. Как говорится, рыбак рыбака видит издалека.

- Ни про бизнес Арсения, ни про его судебные дела нам с Лерой ничего неизвестно, - заявил в ответ на просьбу о комментариях отчим Шульгина Иосиф Пригожин. - Человек, которому стукнуло 21 год, - уже взрослый. И несет ответственность сам за себя. Все его минусы и плюсы - это его жизненный опыт.

Меня и Леру вообще мало интересует, чем Арсений сейчас занимается. Нас интересовали его успехи в музыке, когда мы пытались помогать ему реализоваться в качестве пианиста. Мы тогда спалили до хрена денег, потому что его концерты с оркестром и другие мероприятия не носили бесплатный характер. Задействовали сотню именитых людей в нашей стране, которые сделали все, чтобы он продолжал музыкальную карьеру. Но Арсений выбрал другой путь. Наше мнение при этом не учитывал. И его нынешняя жизнь нас не касается. С нами никто из детей сейчас не живет. Они и свалили, чтобы заниматься собственной жизнью. Аня даже сменила имя, чтобы не ассоциироваться с нами. У Арсения отдельная квартира. Мы с ним увидимся, с внучкой пообщаемся и быстро разбегаемся. Говорим только о семейных делах. Он хороший папа. У него прекрасная супруга и замечательный ребенок. А дальше мы не лезем.

Насчет судов ему есть с кем посоветоваться. Его супруга и ее родители, похоже, опытные в этом деле люди. А нам и без этого забот хватает. У Леры каждый день выступления, интервью, какая-то работа. Сейчас снимаем программу «Добрый день с Валерией». Она вчера пришла со съемки и упала. Даже доползти никуда не может. Что-то выкладывает в Instagram и засыпает. А мне достаточно моих взрослых сына и дочки. Я им оставил наследство, а они его профукали. Я просто задолбался от всего этого. Мне самому хочется уже сменить фамилию, чтобы от меня отстали. До момента получения образования мы наших детей всем обеспечили. А остальное - их зона ответственности. Мы за них жизнь жить не будем. Можно, мы с Лерой уже поживем немножко для себя? Вкалывали 18 лет, чтобы им всем было хорошо. Теперь хотим повкалывать на себя. Про их проблемы знать ничего не желаем. Ну, их всех, сами знаете, куда!



