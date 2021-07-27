Ч – чудо! Продавщица секс-шопа в Новокузнецке отбилась от грабителя огромным фаллоимитатором
После сокрушительного удара по голове, мужчина пустился наутек. Тот случай, когда размер имеет значение, пишет Fishki.net.
После сокрушительного удара по голове, мужчина пустился наутек. Тот случай, когда размер имеет значение, пишет Fishki.net.
В Новокузнецке нетрезвый грабитель невольно стал жертвой БДСМ-вечеринки. Заглянув на огонек в секс-шоп, где допоздна засиделась сотрудница, которая проводила инвентаризацию товаров, он решил разжиться легкими деньгами. Но вместо денег лишь отхватил по голове увесистым дилдо и позорно бежал.
Мужчина подошел к кассе с ножом в руках, но уставшая на работе девушка вместо того, чтобы испугаться, схватила лежащий под рукой фаллоимитатор и огрела преступника по голове. Такого поворота событий он не ожидал. Едва не потеряв равновесия, неудавшийся грабитель побежал к выходу, сбив на своем пути торговый островок.
Некоторые пользователи Сети считают, что видео постановочное. И сделано оно якобы для рекламы магазина. Однако название заведения нигде не фигурирует. А с другой стороны, где как не в России могла случится криминальная комедия в стиле Гая Ричи?
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