Ч – чудо! Продавщица секс-шопа в Новокузнецке отбилась от грабителя огромным фаллоимитатором

В Новокузнецке нетрезвый грабитель невольно стал жертвой БДСМ-вечеринки. Заглянув на огонек в секс-шоп, где допоздна засиделась сотрудница, которая проводила инвентаризацию товаров, он решил разжиться легкими деньгами. Но вместо денег лишь отхватил по голове увесистым дилдо и позорно бежал.

Мужчина подошел к кассе с ножом в руках, но уставшая на работе девушка вместо того, чтобы испугаться, схватила лежащий под рукой фаллоимитатор и огрела преступника по голове. Такого поворота событий он не ожидал. Едва не потеряв равновесия, неудавшийся грабитель побежал к выходу, сбив на своем пути торговый островок.

Некоторые пользователи Сети считают, что видео постановочное. И сделано оно якобы для рекламы магазина. Однако название заведения нигде не фигурирует. А с другой стороны, где как не в России могла случится криминальная комедия в стиле Гая Ричи?

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