Любимый фотопост с летних Игр: в Токио стартовал женский пляжный волейбол

Здесь выступает также сборная России – команда Надежды Макрогузовой и Светланы Холоминой победила итальянок Марту Манегатти и Викторию Орси - 2:0 - в первом матче группы. Следующий соперник – кубинская пара Лейла Мартинес и Лиди Эчеваррия.

Регламент такой: шесть групп по четыре команды, в плей-офф выходит топ-2 каждого квартета, к ним добавляются два лучших третьих места. Остальные третьи команды играют в стыках, победители которых тоже идут дальше. Остается 16 команд, спокойно играющих на вылет.

Пляжный волейбол – довольно тяжелый вид спорта, не каждый сможет быстро передвигаться по песку.