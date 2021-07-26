Пн, 26.07.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Олимпиада
Limon
Krasotka
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Эврика
Прогноз

Любимый фотопост с летних Игр: в Токио стартовал женский пляжный волейбол

В воскресенье на Олимпийских играх-2020 начался турнир по пляжному волейболу! Многие ценят спорт за красоту, грацию и атлетизм – в Токио всего этого трудно не заметить.

Здесь выступает также сборная России – команда Надежды Макрогузовой и Светланы Холоминой победила итальянок Марту Манегатти и Викторию Орси - 2:0 - в первом матче группы. Следующий соперник – кубинская пара Лейла Мартинес и Лиди Эчеваррия. 

Регламент такой: шесть групп по четыре команды, в плей-офф выходит топ-2 каждого квартета, к ним добавляются два лучших третьих места. Остальные третьи команды играют в стыках, победители которых тоже идут дальше. Остается 16 команд, спокойно играющих на вылет.

Пляжный волейбол – довольно тяжелый вид спорта, не каждый сможет быстро передвигаться по песку. 

Борьба за медали будет горячей в прямом и переносном смысле! Смотрите галерею и любуйтесь спортсменками! 

НАВЕРХ
Back