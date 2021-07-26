Итальянские страсти: Марина Федункив вышла замуж за иностранца

Комедийная актриса, телеведущая Марина Федункив тщательно скрывала свою личную жизнь. Но все тайное, становится явным, и о романе звезды Comedy Woman, который привел к свадьбе, также стало известно. 49-летняя Марина Федункив, полюбившаяся зрителям по роли в сериале «Реальные пацаны», вышла замуж за итальянца.

Избранником комедийной актрисы стал 37-летний предприниматель из солнечной Италии Стефано Маджи. Мужчина уже несколько лет живет и работает в России. Молодожены расписались в МФЦ, в повседневной одежде и масках, а пышную свадьбу они планируют сыграть в конце лета.

«Замуж я вышла, можно сказать, что за принца. И по манерам, и по происхождению. Предки моего супруга Стефано принадлежали к какой-то ветке итальянской знати. С будущим мужем нас познакомил мой близкий друг и продюсер Игорь Ковалев. Мы встретились в 2019 году на дне рождения у Игоря», – рассказала Марина Федункив.

Год назад Федункив в одном YouTube-шоу призналась, что не может построить счастливые отношения, так как ее прошлый опыт был неудачным. С тех пор о своей личной жизни актриса не распространялась, но, по всей видимости, ей наконец-то повезло встретить своего избранника. В комментариях под постами артистки в соцсетях можно заметить сообщения от Стефано, почти всегда это смайлики с сердечками.



