«Надо мной смеются, называют мутантом»: Диана Арбенина дважды переболела ковидом

Недавно Диана хотела привиться от коронавируса, но врач посоветовал ей повременить с этим из-за большого количества антител в крови.

«Я два раза болела бессимптомным ковидом. Узнавала об этом лишь по своей головной боли, которая у меня начиналась где-то через месяц после предполагаемого заражения. У нас с братом интересная история. Он приехал из Индии в январе 20-го. Говорит, что чуть не умер вместе с женой. Тогда еще не говорили о ковиде, а люди уже болели. Понятное дело, я бы не ходила никогда по городу и не скрывала бы того, что болею, сидела бы дома.

Но дело в том, что я об этом не знала. У меня не было температуры, обоняние присутствовало. Все было нормально. Но потом у меня дико заболела голова. Я еще подумала, что мигрень – эдакая барская болезнь. Ничего подобного! У тебя она включается утром и не выключается, спасают только обезболивающие на 15 минут. Сдала кровь, а мне говорят: «Вы переболели, судя по антителам, в ноябре. Их и правда было немного», – делится 47-летняя рок-звезда.

В начале лета Арбенина почувствовала недомогание и не стала затягивать с визитом к врачу. Тогда она и предположить не могла, что снова подхватила ковид.

«В июне меня начинает кумарить. Я думаю, ну что такое? И опять сдаю кровь. Думала, заболела. Тем более, у нас был сольник на Дворцовой в Питере. Подумала, что там подхватила. Так вот, после сдачи крови у меня оказалось 200 процентов антител. Говорят, что я болела во второй раз. Надо мной мои ребята смеются, мол, мутант или киборг. А у меня все нормально. Но вот последствия... Уже многие отмечали, что вирус начинает тебя долбать во все уязвимые точки. В моем случае это связки. Так вот, у меня начали садиться связки на фоне отсутствия нагрузки. Я себя чувствую так, как будто у меня было концертов тридцать. Появилась быстрая утомляемость. Но я держусь», – призналась она в интервью.



