Старшая дочь Джигана провела день рождения в роскошном номере с видом на Кремль

Первый юбилей девочка отметила в компании мамы и папы – известного рэпера Джигана. По словам Самойловой, лишь выросшие в многодетной семье понимают, как круто провести время наедине с родителями. Поэтому младших сестер и брата именинницы родители отвезли к родственникам.

Модель и певец буквально завалили девочку дорогостоящими подарками: брендовая сумка Louis Vuitton, яркий фотоаппарат и плюшевый единорог в цвет сумочки. Однако главным подарком стала ночь в роскошном отеле в центре столицы. В роскошном видовом номере, украшенном шарами, виновницу торжества ждал торт, огромная ванна и комплекс спа-процедур.

«Нас ждет три часа чилла», – рассказала Самойлова, показывая убранство номера в Instagram.

ФОТО: Instagram

Все старания не прошли даром – Ариела осталась в восторге от подарков. Больше всего ей понравилось время в Москве, поскольку большую часть года она проводит за городом.

Недавно известная модель рассказала, как их элитный коттедж разрушил прошедший в столице ураган, больше всего пострадала придомовая территория. По предварительным подсчетам, сумма ущерба составила около двух миллионов рублей (23 000 евро).



