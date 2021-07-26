Какие сюрпризы ждут все знаки Зодиака во второй половине 2021 года

Первая половина 2021 года уже позади, она была наполнена яркими событиями, однако второе полугодие, как обещают астрологи, будет не менее интересным. InStyle рассказал, что ждет представителей разных знаков зодиака до конца 2021-го.

Овен

В первой половине года овны столкнулись с финансовыми проблемами, но теперь к ним наконец-то придет удача. Правда, переговоры о повышении зарплаты не стоит начинать раньше сентября. Сейчас подходящее время, чтобы вложиться во что-то серьезное. Например, покупку автомобиля или недвижимости. Но выбирать нужно внимательно, так как это приобретение будет играть важную роль в будущем.

Телец

Тельцов ожидает бурное полугодие, полное как радостей, так и сложностей в разных сферах жизни. В романтических делах представителей этого знака зодиака ждет преграда, которую необходимо преодолеть, а в работе грядут большие перемены — повышение, смена должности или открытие своего дела. К концу года Тельцы смогут успешно преодолеть все кризисы, главное, положиться на свои силы.

Близнецы

Астрологи рекомендуют Близнецам не гореть на работе, а беречь силы и делегировать задачи. Время от времени нужно уметь расслабленно смотреть на вещи и передавать свои дела подчиненным или коллегам. Сэкономленные силы можно потратить на любовном фронте. В вашей жизни появится человек, который сделает вас счастливым.

Рак

Во второй половине 2021 года финансовое положение Раков улучшится. Но при этом будут сложности в отношениях с окружающими, возможны ссоры и расставания. Необходимо набраться терпения и найти утешение в творчестве. Если произойдет размолвка с партнером, нужно помнить, что отношения наладятся с наступлением зимы.

Лев

Осенью Львов ждет знакомство с людьми, которые останутся в жизни надолго. При этом о старых друзьях забывать не рекомендуется, им может понадобиться помощь. В работе ожидается стабильность и возможность поехать в шикарный отпуск, не стоит экономить на себе, сделайте выбор в пользу моря.

Дева

Девам нужно отвлечься от работы, в которой они погрязли, и перейти в фазу творчества. Только при таком раскладе получится избежать внутреннего кризиса. Не важно, чем вы займетесь: будите петь, рисовать или вышивать. Главное — хобби должно вас радовать. Новое увлечение приведет к результатам, которыми вы будите гордиться.

Весы

Если у вас еще нет пары, то звезды обещают вам встречу с тем, кого вы видите в своих мечтах. Осенью и зимой Весы будут уделять много времени семье, из-за чего возникнут сложности в работе. Этот период будет утомительным и сложным, но если вы возьметесь за дело со свойственным вам упорством, то к декабрю получится преодолеть все препятствия.

Скорпион