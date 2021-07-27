Молодая жена Игоря Николаева радикально сменила имидж

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова поженились 11 лет назад. Супруги воспитывают шестилетнюю дочку Веронику, в которой души не чают. Жена 61-летнего композитора достаточно консервативна во всем, что касается собственной внешности. Обычно Юлия не решается на эксперименты со своими волосами. Максимум, на что раньше отваживалась певица – это слегка завить свои локоны плойкой. Видимо, Юлия настолько устала от своего привычного образа, что неожиданно решила попробовать что-то совершенно другое. В Инстаграме она опубликовала фото с новой стрижкой.

Супруга музыканта решила сделать очень короткое каре. Юлия осветлила кончики волос и создала эффект мокрых волос. Образ дополнила ярко-алая помада. 38-летняя жена композитора призналась, что перемены во внешности были ей необходимы.

«Как же классно иногда поменять прическу! Новое настроение, самочувствие, укладка! Это так круто – увидеть себя другой», – призналась Проскурякова.

ФОТО: Instagram

Поклонники в комментариях делают ей комплименты и отмечают, что новая стрижка ей к лицу. Юлия отлично выглядит: она слегка похудела, и это ей очень идет. Чего не скажешь о ее супруге, который в последнее время заметно набрал вес. В Инстаграме жене Игоря Николаева то и дело приходится отбиваться от критиков и объяснять, почему ее муж не торопится избавляться от лишних килограммов.

«На самоизоляции мы, как и многие, немножко поправились - да, мы склонны к полноте, надо постоянно следить за весом. Обычно спасает, что Москва - город пробок, суеты, хаоса, нормально поесть не успеваешь. А когда дома находишься, то смотришь фильм и ешь, читаешь и ешь. Но вот благодаря ракеткам и воланам мы уже схуднули на пару килограммов», – рассказала Проскурякова в одном из недавних интервью.

Супруга композитора говорит, что благодаря пандемии их семья очень сблизилась друг с другом. Игорь стал больше времени проводить дома с женой и с дочкой Вероникой. Раньше девочка знала, что папа часто уезжает на гастроли, и с нетерпением ждала его возвращения домой. Но во время самоизоляции она привыкла, что папа всегда дома.

«Теперь, как только я собираюсь куда-то отъехать, Ника сразу по каким-то мелочам это вычисляет, идет в гардеробную и прячет мои джинсы, чтобы я не ушел. Это так трогательно!» – рассказывал Николаев.

ФОТО: Instagram

От первого брака у музыканта есть еще одна дочь – 42 летняя Юлия Николаева. Наследница артиста, когда-то снявшаяся вместе с ним в его клипе «Пять причин», давно живет в США и видится с отцом только когда он прилетает за океан.

Юлия Николаева появилась на свет в Южно-Сахалинске. Тогда Игорь еще не был так широко известен. С первой женой композитор познакомился еще в школе – они сидели за одной партой, и когда у них родилась дочка, им обоим было по 18 лет. Девочка с детства занималась музыкой, и, закончив общеобразовательную школу, продолжила учебу во Всемирной школе искусств в Майами. Однако в какой-то момент Юля поняла, что шоу-бизнес – это не ее, и кардинально сменила профессию. Наследница Николаева занялась медициной. Выдержав огромный конкурс, она поступила на работу в одну из клиник в Майами.



