Анфиса Чехова попозировала у окна с голой грудью

Анфиса Чехова путешествует по США: телеведущая отправилась в солнечную Калифорнию. 43-летняя звезда уже побывала в Голливуде, совершила винный тур в долину Напа, и теперь добралась до Сан-Франциско. В этом городе Анфиса решила похулиганить: телеведущая сфотографировалась, стоя у окна с обнаженной грудью. Пикантным снимком Чехова поделилась в Инстагарме. На фото из одежды на ней – только узкие джинсы. Правда, к большому сожалению подписчиков, в кадре Анфиса позирует спиной к камере. Все зрелище аппетитных прелестей Чеховой досталось людям, которые в этот момент заглянули в ее окно.

«Как неожиданно проснуться в Сан-Франциско! Ну бывает же такое? Любовь с первого взгляда! Вот у нас с городом так и случилось. Пойду с ним на второе свидание», – сообщила Чехова.

Подписчики в комментариях забросали ее комплиментами. «Какая же у вас красивая фигура», «Шикарная», «Кому-то повезло быть с другой стороны окна», «Стройняшка», «Красивый вид», «Круто. Вот бы мне так проснуться. Эх, мечта, мечта… Ну, ничего! Мечты сбываются, как говорится», «Ну просто гитара и точка», «Идеальная фигура», «Передом нужно фото нам, Анфисочка», «Классные фотки и очень аппетитные формы», – пишут подписчики.

ФОТО: Instagram

К слову, в апреле Чехова уже побывала в Америке – тогда она отдыхала в Майами. Анфиса жаловалась на дороговизну и неадекватное поведение местных жителей. По ее словам, если раньше для российских туристов поездка в США была пусть и затратным, но доступным удовольствием, то теперь, когда доллар по отношению к рублю скакнул вверх, стоимость заокеанского вояжа для многих стала неподъемной. Особенно учитывая то, как в Майами все дорого.

«Средний чек в ресторане – 100 долларов, и это без бутылки вина и на одного. Отели тоже просят не мало за весьма скромные номера, – рассказала Чехова. – Русских, кстати, встречаю не так много, как обычно. Хотя самолет был полный, когда летела. Но цены на билеты и на проживание в Майами сейчас такие, что, наверное, не многих русских сюда и тянет».

Второй минус, по словам Анфисы, – это обилие на улицах города людей с ментальными проблемами.

«Довольно часто встречаются психически больные люди. Ощущение, что психбольниц в Майами не держат, – посетовала телеведущая. – Вчера мимо меня прошел абсолютно голый чернокожий мужчина, чуть подальше я заметила его одежду, лежащую на тротуаре. Жарко, видимо, стало человеку, решил скинуть одежды, чтобы ничего не стесняло. А сейчас вот в кафе сидит прилично одетый чернокожий мужчина, который ведет активную беседу с самим собой. Сначала ругался с собой на чем свет стоит, а сейчас угорает и ржет в голос. И никто из кафе его не выводит, все игнорируют и проходят мимо, ровно как и голый человек на улице никого не смутил».



