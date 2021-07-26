Мать избитого сына Стаса Пьехи призналась, что из-за стресса похудела на 6 кг за неделю
Наталья Горчакова переживает по поводу инцидента, произошедшего с ребенком, и из-за этого сбросила вес, пишет kleo.ru.
Наталья Горчакова переживает по поводу инцидента, произошедшего с ребенком, и из-за этого сбросила вес, пишет kleo.ru.
Об изменениях в фигуре модель Наталья Горчакова сообщила в своем Instagram. Она отметила, что похудеть к летнему сезону было ее мечтой, но она не думала, что это осуществится такой ценой. Модель заявила, что нужно быть осторожнее со своими пожеланиями, которые отправляются во вселенную. В данном случае нужно было подчеркнуть, что похудение желаемо без стресса и треша. Также Наталья надеется, что ей не придется обращаться к гастроэнтерологу в связи с экстремальным сбросом веса.
Как известно, конфликт между семьей Горчаковой и соседями произошел неделю назад. Причиной стал поступок 7-летнего сына Стаса Пьехи Пети, который, обидевшись на соседку, жену футбольного судьи Владислава Безбородова, проткнул карандашом бассейн. Из-за этого разъяренная женщина сильно толкнула ребенка. Травму получила и его бабушка, вставшая на защиту.
После инцидента Петя нуждался в госпитализации. После обследования мальчика выписали и назначили ему амбулаторное лечение. Стас Пьеха нанял известного звездного адвоката Сергея Жорина и подал в суд на Ирину Безбородову. Юрист говорит, что супруге футбольного судьи грозит один из видов следующих наказаний: штраф, принудительные работы или арест на строк до четырех месяцев.