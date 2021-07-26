Мать избитого сына Стаса Пьехи призналась, что из-за стресса похудела на 6 кг за неделю

Об изменениях в фигуре модель Наталья Горчакова сообщила в своем Instagram. Она отметила, что похудеть к летнему сезону было ее мечтой, но она не думала, что это осуществится такой ценой. Модель заявила, что нужно быть осторожнее со своими пожеланиями, которые отправляются во вселенную. В данном случае нужно было подчеркнуть, что похудение желаемо без стресса и треша. Также Наталья надеется, что ей не придется обращаться к гастроэнтерологу в связи с экстремальным сбросом веса.