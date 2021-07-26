Отправятся в прошлое: что покажут в новом сезоне сериала «Сваты» и когда он выйдет

Первые сезоны «Сватов» снимали на Украине, а после обострения отношений между Россией и Украиной съемки прекратили — киношников не пускали через границу. Выход нашелся – решили начать работу на нейтральной территории – в Белоруссии. Но и тут все было непросто. В нашу жизнь пришла пандемия, и съемки снова остановили из-за закрытия границ.

В итоге актеры были рады вновь оказаться на одной съемочной площадке в Грузии. Кстати, главные роли в «Сватах» исполняют все те же — Татьяна Кравченко, Федор Добронравов, Олеся Железняк и Николай Добрынин. Уже сейчас известно, что в новом сезоне герои отправятся в прошлое. Один из эпизодов будет посвящен молодой Валентине, другой – молодому Ивану. Также герои переместятся в XIX век. Внучку Женечку выдадут замуж. Конечно, за Джека! Того самого англичанина, который появился в прошлом сезоне.

Кстати, Людмилы Артемьевой в сериале не будет. В соцсети актриса ответила на главный вопрос поклонников: «Ну и сейчас ответ на самый задаваемый вопрос — «Скажите, пожалуйста, когда будут сниматься «Сваты»? Честно говоря, не знаю. Потому что за всю свою жизнь ни одной серии, тем более «Сватов», я не сняла. Я просто не умею это делать. Меня приглашают — я снимаюсь. А сейчас что-то вот не приглашают — и не снимаюсь», — сказала актриса.

Кстати, ее муж по сериалу Анатолий Васильев тоже в новом сезоне не появится.

Новые «Сваты» выйдут в эфир через несколько месяцев. Актеры вернулись из Грузии домой, а поклонников ждет море шуток и позитива от любимых героев. «Осенью выйдет сериал «Сваты», и вы все сами увидите!» — рассказала актриса Инна Королева, исполнившая роль Марии Ковалевой (дочери Ивана и Валентины Будько).



