Летние мероприятия в Таллинне: впечатления последнего месяца лета 2021 года

Дни Старого города в Таллинне

12–15 августа, Старый город

Легендарный фестиваль, который пройдет в необычное время (в августе), принесет на улицы, площади и дворики Старого города концерты, выступления, выставки, перформансы и многое другое. Праздник откроет эффектное выступление Trad. Attack! на Ратушной площади 12 августа в 19:00. Пятничным вечером настроение создадут лучшие финские и эстонские исполнители панк-рока: Pelle Miljoona (Пелле Мильйоона), Vennaskond, J.M.K.E и Villu Tamme. Не обойдет стороной фестиваль и традиционный рыцарский турнир! Приходите отдохнуть в летнем Старом городе Таллинна!

Дополнительная информация ЗДЕСЬ!

Полезно знать: 14 августа стоит отправиться в Ласнамяэ, в спортивный парк Кивила, где пройдет уникальный в своем роде городской фестиваль Grom, на котором, помимо прочих артистов, выступит эстонская суперзвезда мирового масштаба Tommy Cash (Томми Кэш). Дополнительная информация и билеты ЗДЕСЬ!

Всеэстонский ночной праздник песни «Свободная Эстония»

20 августа, Певческое поле Таллинна (и различные концертные площадки по всей Эстонии)

20 августа отмечается 30-я годовщина восстановления независимости Эстонской Республики — всеобщим пением на Певческом поле. Прозвучат песенные композиции, сопровождавшие эстонский народ на пути восстановления независимости, и новые хиты, которые радуют последние десятилетия и будут актуальны и в будущем.

Дополнительная информация ЗДЕСЬ!

Simple Session

20–21 августа, Põhjala tehas

Угадайте, где пройдут крупнейшие в Европе соревнования по экстремальным видам спорта, которые ежегодно смотрят миллионы людей во всем мире? В этом году Таллиннские соревнования по скейтбордингу и BMX пройдут в порядке исключения летом на территории бывшего судостроительного завода, в Пыхья-Таллинне. В уникальном развлекательном парке соревнований свое мастерство продемонстрируют лучшие в экстремальных видах спорта.

Дополнительная информация и билеты ЗДЕСЬ!

Jazzkaar

23–31 августа, Творческий городок Теллискиви

В то время как иностранные артисты (не говоря о живых концертах) радуют нас своим приездом довольно редко, программа Jazzkaar напомнит о прежних временах — помимо впечатляющего списка местных и зарубежных музыкантов, на главной сцене выступит американская джазовая дива и обладательница Грэмми Dee Dee Bridgewater.

Дополнительная информация и билеты ЗДЕСЬ!

Ночь древних огней

28 августа на побережье по всей Эстонии

В Таллинне почти 50 километров береговой линии, в том числе невероятной красоты променады, пляжи и несколько яхтенных портов, где при хорошей погоде (не говоря уже о живописном закате) можно будет полюбоваться древними огнями. В некоторых прибрежных зонах у костра запланированы особенные мероприятия: например, на пляже в Какумяэ выступит Curly Strings, а в порту Какумяэ — 2 Quick Start, Shanon и Smilers. Следите за новостями!

Дополнительная информация ЗДЕСЬ!

Давайте беречь друг друга!

Учитывайте рекомендации организаторов мероприятий и требования в разных местах, соблюдайте дистанцию и часто мойте или дезинфицируйте руки. Если вы заболели, оставайтесь дома. Дополнительную информацию можно найти на сайте kriis.ee.

Берегите себя и окружающих вас людей!



