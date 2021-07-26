Не только мистер Биг! Кто еще вернется в продолжение «Секса в большом городе»?

Об утверждении главных героинь и о том, что одна из подруг Ким Кэтролл покинет проект, было известно уже давно. Для Саманты Джонс эта история — давно пройденный этап, поэтому она отказалась от участия. По сценарию, она перестанет общаться с приятельницами, а ее место займет другой персонаж — квир-комик Че Диас, ведущий подкаста, постоянной гостей которого будет Кэрри Брэдшоу.

Кристин Дэвис, Сара Джессика Паркер и Синтия Никсон на съемочной площадки сериала «И просто так…». ФОТО: AFP / Scanpix

Стали известны детали, касающиеся личной жизни подруг. Фанаты увидят, как сложились отношения Кэрри и Мистера Бига, Миранды и Стива, Шарлотты и Гарри. Роли избранников героинь исполнили Крис Нот, Дэвид Эйгенберг и Эван Хэндлер.

Кадр из фильма "Секс в большом городе 2". ФОТО: Photo ITAR-TASS

Вопрос об участии Криса Нота обсуждался давно. Изначально актер отказывался от работы в сериале, а весной мастерски держал в тайне подробности переговоров. Ни в соцсетях, ни в СМИ не было никакой информации, а в мае руководство проекта объявило, что возлюбленный Брэдшоу появится в продолжении.

Крис Нот и Сара Джессика Паркер. ФОТО: Rights Managed

Накануне на съемочной площадке была замечена и Бриджит Мойнахан, сыгравшая роль Наташи, той самой девушки, с которой Мистер Биг познакомился в Париже.

Друзья подруг тоже останутся в сериале. Актер Марио Кантоне, исполнивший роль Энтони Марентино, и Уилли Гарсон, сыгравший Стэнфорда Блетча, поженились в последней экранизации, возможно, и их линия получит продолжение.

Главным местом действия, как и прежде, будет Нью-Йорк. Сюжет максимально приближен к текущим реалиям, в 10 новых эпизодах мы увидим мегаполис в разгар пандемии.



