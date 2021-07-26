Пн, 26.07.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Олимпиада
Limon
Krasotka
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Эврика
Прогноз

Тревожные звоночки: перечислены 7 ранних признаков деменции

Бабушка и внучка. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Деменция является общим термином сразу для нескольких синдромов, вызванных изменениями мозга. Они ухудшают память и мышление, а также влияют на поведение человека. Но деменцию можно распознать еще на ранней стадии.

Специалисты Оксфордского университета в течение 11 лет проводили исследование. Они наблюдали за 82 тысячами людей, из которых 1285 человек не смогли распознать речь в шумной среде. 

Еще на развивающееся слабоумие может указывать потеря памяти или трудности с концентрацией внимания. Людям с деменцией становится трудно выполнять привычные повседневные задачи. Например, они могут запутаться в количестве сдачи в магазине, пишет портал 360tv.ru.

Если человек изо всех сил пытается уловить нить беседы или с трудом подбирает нужные слова, то это может говорить о начинающихся проблемах. Люди с деменцией могут запутаться во времени или месте, а также у них может быстро меняться настроение.

Пациенты с болезнью Альцгеймера также могут испытывать трудности в обращении с деньгами. Они могут постоянно задавать вопросы, становиться более замкнутыми или тревожными.

НАВЕРХ
Back