Тревожные звоночки: перечислены 7 ранних признаков деменции

Специалисты Оксфордского университета в течение 11 лет проводили исследование. Они наблюдали за 82 тысячами людей, из которых 1285 человек не смогли распознать речь в шумной среде.

Еще на развивающееся слабоумие может указывать потеря памяти или трудности с концентрацией внимания. Людям с деменцией становится трудно выполнять привычные повседневные задачи. Например, они могут запутаться в количестве сдачи в магазине, пишет портал 360tv.ru.

Если человек изо всех сил пытается уловить нить беседы или с трудом подбирает нужные слова, то это может говорить о начинающихся проблемах. Люди с деменцией могут запутаться во времени или месте, а также у них может быстро меняться настроение.