Как выглядит единственный сын Жанны Фриске: Шепелев впервые полностью показал лицо Платона

8 лет назад я принял для себя решение не публиковать фотографий со старшим сыном Платоном. Тогда на это было несколько веских причин, главная из которых - моё желание защитить его от пристального внимания в то время, когда всё, что ему было нужно это любовь, забота и спокойствие,