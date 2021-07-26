Как выглядит единственный сын Жанны Фриске: Шепелев впервые полностью показал лицо Платона

После смерти Жанны Фриске ее гражданский муж Дмитрий Шепелев в одиночку стал воспитывать их единственного сына Платона. Долгое время телеведущий скрывал наследника от пристального внимания общественности. Он никогда не показывал лица Платона в соцсетях.
Только сейчас Шепелев решил продемонстрировать, как выглядит подросший сын покойной Фриске. Так, Дмитрий поделился целой серией совместных фотографий с восьмилетним Платоном.
8 лет назад я принял для себя решение не публиковать фотографий со старшим сыном Платоном. Тогда на это было несколько веских причин, главная из которых - моё желание защитить его от пристального внимания в то время, когда всё, что ему было нужно это любовь, забота и спокойствие,
Напомним, Платон родился 7 апреля 2013 года. Для Жанны Фриске мальчик стал единственным ребенком. Вскоре после появления сына певица серьезно заболела. Спасти Фриске не удалось, она скончалась 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет.
После смерти возлюбленной Шепелев забрал Платона у ее родителей. Телеведущий таким образом хотел оградить сына от скандалов. Дмитрий не показывал мальчика даже его крестной, близкой подруге Жанны Ольге Орловой.
Подписывайтесь на канал портала Limon в Telegram!