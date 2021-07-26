Звездный отпуск: где и с кем отдыхают российские знаменитости

Король и дива отправились в Грецию

Филипп Киркоров уехал в Грецию. Поп-король на этот раз на отдыхе был не один, а с оперной дивой Анной Нетребко и ее мужем — тенором Юсифом Эйвазовым. Народные артисты щедро делятся фотографиями из солнечной страны.

В Греции отдыхали и Влад Топалов с Региной Тодоренко. Звездная пара прямо с Крита общалась со своими поклонниками и отвечала на их вопросы. В частности, из их постов и прямых эфиров с отдыха фанаты узнали, что певец и телеведущая хотели бы иметь еще троих детей. Пока пара воспитывает только сына Майкла.

Швейцарский воздух для вдохновения

Ведущий самого скандального ток-шоу на ТВ Андрей Малахов улетел в Швейцарию. Он отдыхал в Badrutt's Palace Hotel на берегу озера и делился фотографиями с отдыха.

Американские горки покорителя Евровидения

Сергей Лазарев улетел в США, в солнечную Флориду, а точнее в Майами. Отдыхал поп-исполнитель не один, а в компании друзей, среди которых Александр Малиновский. Мужчины уже не первый раз отдыхают вместе. До этого друзья были в Мексике и Сочи.

Компания активно провела время в парке развлечений и испытала разные виды американских горок.

Лазарев опубликовал фотографии на фоне океана, не стесняясь появляться в одних только плавках.

Лучший отдых — дома

Надежда Бабкина отправилась в Крым. Народная артистка делится фотографиями с отпуска и не устает хвалить красоты полуострова. Певица набирается сил перед большим событием — ее ансамблю "Русская песня" в 2021 году исполняется 45 лет.



