Она пропала 21 год назад: Хейди ехала к бабушке в Пайде и бесследно исчезла

Хейди Хомутов была студенткой третьего курса факультета управления ТТУ, предположительно она пропала без вести 22 июля 2000 года на участке дороги Таллинн-Пайде. Она планировала на попутках доехать до Пайде, где жила ее бабушка. С тех пор девушка считается исчезнувшей.

Место, где Хейди видели в последний раз

Вроде бы рядом с Хейди видели мужчину, которому сейчас должно быть около 50 лет

Этого человека все еще ищут. Характеристики: возраст до 30 лет, рост до 190 см, телосложение крепкое, атлетическое, хриплый голос, светлые прямые волосы и серые глаза. У второго мужчины были более темные волосы, темные глаза, прямой нос, рост до 185 см. Если вы чувствуете, чтобы когда-то видели или знаете людей с такими приметами, обратитесь в полицию.

Приметы Хейди • рост 174 cм, • телослоение среднее, • черные волосы до плеч, • голубые глаза, • была одета в желтую блузку и синию куртку с надписью AIESEC in Estonia с капюшоном, • светлые брюки и кроссовки, • дорожная сумка зеленого цвета.



