Она пропала 21 год назад: Хейди ехала к бабушке в Пайде и бесследно исчезла

Хейди Хомутов была студенткой третьего курса факультета управления ТТУ, предположительно она пропала без вести 22 июля 2000 года на участке дороги Таллинн-Пайде. Она планировала на попутках доехать до Пайде, где жила ее бабушка. С тех пор девушка считается исчезнувшей.
Место, где Хейди видели в последний раз
Вроде бы рядом с Хейди видели мужчину, которому сейчас должно быть около 50 лет
Этого человека все еще ищут. Характеристики: возраст до 30 лет, рост до 190 см, телосложение крепкое, атлетическое, хриплый голос, светлые прямые волосы и серые глаза.
У второго мужчины были более темные волосы, темные глаза, прямой нос, рост до 185 см.
Если вы чувствуете, чтобы когда-то видели или знаете людей с такими приметами, обратитесь в полицию.
Приметы Хейди
• рост 174 cм,
• телослоение среднее,
• черные волосы до плеч,
• голубые глаза,
• была одета в желтую блузку и синию куртку с надписью AIESEC in Estonia с капюшоном,
• светлые брюки и кроссовки,
• дорожная сумка зеленого цвета.
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