Пн, 26.07.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Олимпиада
Limon
Krasotka
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Эврика
Прогноз

Она пропала 21 год назад: Хейди ехала к бабушке в Пайде и бесследно исчезла

Хейди пропала 22 июля 2000 года ФОТО: Kuvatõmmis/ Local.ee

Это трагедия произошла много лет назад. Тогда 20-летняя Хейди из Курессааре ночевала 22 июля 2000 года в Мустамяэ. Около 11 часов утра она сняла деньги из банкомата в Каубамая, чтобы поехать к бабушке в Пайде, но, к сожалению, не доехала. Больше Хейди никто не видел, она бесследно исчезла, пишет Elu24.

Хейди Хомутов была студенткой третьего курса факультета управления ТТУ, предположительно она пропала без вести 22 июля 2000 года на участке дороги Таллинн-Пайде. Она планировала на попутках доехать до Пайде, где жила ее бабушка. С тех пор девушка считается исчезнувшей.

Место, где Хейди видели в последний раз

Вроде бы рядом с Хейди видели мужчину, которому сейчас должно быть около 50 лет

Этого человека все еще ищут. Характеристики: возраст до 30 лет, рост до 190 см, телосложение крепкое, атлетическое, хриплый голос, светлые прямые волосы и серые глаза.

У второго мужчины были более темные волосы, темные глаза, прямой нос, рост до 185 см.

Если вы чувствуете, чтобы когда-то видели или знаете людей с такими приметами, обратитесь в полицию.

Приметы Хейди

• рост 174 cм,

• телослоение среднее,

• черные волосы до плеч,

• голубые глаза,

• была одета в желтую блузку и синию куртку с надписью AIESEC in Estonia с капюшоном,

• светлые брюки и кроссовки,

• дорожная сумка зеленого цвета.


Подписывайтесь на канал портала Limon в Telegram!
НАВЕРХ
Back