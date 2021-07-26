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Нарколог назвал наименее вредный способ пить алкоголь в жару

Лето. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Психиатр-нарколог депздрава Москвы и Минздрава России Евгений Брюн назвал наименее вредный способ пить алкоголь в жару. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, жаркая погода и спиртные напитки несовместимы. Тем не менее, если алкоголь все-таки есть на столе, то он должен быть легким, разбавленным, отметил эксперт. Брюн советует в таком случае пить пиво с крепостью не более пяти объемных процентов.

Специалист рассказал, что также можно использовать рецепт древних греков: разбавить белое сухое вино пополам, как минимум, и добавить в напиток лимон. Усердствовать в отношении спиртного все равно нельзя, иначе алкоголь накопится и окажет негативное токсическое воздействие, резюмировал он.

При этом, врач рассказал, что много жирного или сладкого на закуску может привести к проблемам с органами пищеварения, в частности поджелудочной железой и печенью. Он рекомендует легкую пищу, такую как окрошка, свекольник или суп на кефире.


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