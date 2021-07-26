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Смотрите, эта спортсменка признана самой красивой на Олимпиаде в Токио

Дарья Белодед ФОТО: Инстаграм

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Украинская спортсменка Дарья Белодед уже давно признана самой красивой дзюдоисткой в мире. 20-летняя красавица-блондинка может похвастаться миловидной внешностью и потрясающей фигурой, которую она демонстрирует в соцсетях, пишет showbiz.today.ua.

Белодед завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде. Белодед ехала в Токио за золотом, но и бронза далеко не самый плохой результат. Тем более что Даше всего-то 20 лет — все впереди. При этом к 20 годам она уже выиграла два чемпионата мира (2018 — самая юная чемпионка мира в истории, 2019) и два чемпионата Европы (2017, 2019).

Родители Белодед — дзюдоисты: отец, Геннадий Белодед, — двукратный чемпион Европы, мать, Светлана Кузнецова, — победительница молодежного первенства СССР. Они не хотели, чтобы дочь стала дзюдоисткой, отправили ее на художественную гимнастику, но тренер Дарьи ушла на телевидение, охота заниматься гимнастикой отпала, и Белодед приступила к тренировкам по дзюдо.

На родине Даша очень популярна. Что логично, учитывая спортивные результаты и впечатляющие внешние данные. 

 
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