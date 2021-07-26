Смотрите, эта спортсменка признана самой красивой на Олимпиаде в Токио

Белодед завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде. Белодед ехала в Токио за золотом, но и бронза далеко не самый плохой результат. Тем более что Даше всего-то 20 лет — все впереди. При этом к 20 годам она уже выиграла два чемпионата мира (2018 — самая юная чемпионка мира в истории, 2019) и два чемпионата Европы (2017, 2019).