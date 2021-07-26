Жанна Бадоева заговорила о разводе

45-летняя ведущая программы «Жизнь других» Жанна Бадоева намекнула на расставание со своим третьим мужем, предпринимателем Василием Мельничиным. В своем микроблоге теледива пустилась в пространные рассуждения о разводе, дав понять, что он не является чем-то страшным или нежелательным, особенно если через него проходят адекватные люди. Также Бадоева спросила мнение своих подписчиков по этому поводу.

«Я всегда говорю, что развод — это повод, чтобы люди начали жить своей жизнью, не таив обиды и забыв о разочарованиях. А вы что думаете об этом? Напишите», — написала Жанна, опубликовав свою фотографию в свадебном платье.

Многие поклонники посчитали, что Бадоева подняла эту тему из-за того, что в ее личной жизни что-то не в порядке. В противном случае рассуждения о разводе кажутся странными. «Что, опять?», «Только не говорите, что вы разводитесь», «Неужели очередной брак распался?», «Очень жаль. Вы были просто прекрасной парой», «После таких записей не самые лучшие мысли в голову лезут», «Я что-то упустила? Жанна разводится? Прекрасная женщина, и хочется? чтобы была счастлива», «Такие мысли народ поймет буквально! Осторожно», — указывают поклонники.

В конце концов Бадоева все-таки внесла ясность, отметив, что у них с мужем все нормально, а ее рассуждения носят абстрактный характер. «Не, это мысли вслух», — написала Жанна.

Добавим, что сейчас телеведущая состоит уже в третьем браке. Первым избранником знаменитости стал некий Игорь Кураченко, о котором известно не так много. Затем Жанна сочеталась узами брака с режиссером Аланом Бадоевым. Наконец, после развода ведущая вышла за бизнесмена Василия Мельничина, с которым переехала на постоянное место жительства в Италию.



