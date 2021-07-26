СМИ: вакцинированные от COVID-19 могут заразиться гамма-штаммом

Глава Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович сообщила СМИ, что уже привитые от коронавируса люди могут заразиться гамма-штаммом, но заболевание не будет протекать тяжело.

Напомним, новый штамм, получивший название «гамма», впервые был отмечен в Бразилии. Эксперт пояснила, что каждый вирус может пробить иммунную защиту организма человека, но если та окажется совсем не готова к «встрече», то заболевание будет протекать тяжелее и нанесет тяжелый урон здоровью пациента.

Если же человек вакцинирован, то иммунитет либо отразит атаку, либо, в случае, если вирусу удастся попасть в организм, вред будет небольшим. «Никто никогда не отрицал, что на 100% защищены все вакцинированные», – цитирует Попович РБК.

По словам Попович, бразильский вариант ковида «гамма», который ныне распространился в 78 странах, крайне заразен. Однако летальных исходов после заражения меньше, чем фиксируется при инфицировании подвидом «дельта». Именно последняя имеет самые плохие характеристики, заявила эксперт. Попович пояснила, что заболеваемость среди вакцинированных «вполне возможна», а заразиться они могут наиболее распространенной формой.



