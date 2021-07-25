«Танец одинокой женщины в печали»: Миро о странных плясках Бузовой на вечеринке

Знаменитая блондинка вернулась в Москву из Африки, где принимала участие в съемках шоу. На концерте Бузова поразила своими танцами даже недавно ставшую мамой Кафельникову, известную в прошлом своим бунтарским образом жизни и любовью к вечеринкам.

«Кайфуйте, жизнь одна», — подписала сторис модель.

Бузова «ворвалась» на танцпол и показала страстные и горячие, как солнце в Африке, танцы. Ведущая активно трясла головой и размахивала длинными волосами, а в один момент пропала из кадра, по всей видимости, просто присев в зрительном зале. Почему телеведущая вела себя так своеобразно, непонятно: возможно, она погрузилась в атмосферу концерта и веселилась, не обращая ни на кого внимания, а возможно, таким жарким танцам поспособствовал алкоголь.

Скандальный блогер Лена Миро высмеяла танцы телеведущей Ольги Бузовой, которые в разделе инста-сторис показала Алеся Кафельникова. Миро, по всей видимости, вспомнила о скандале ведущей и спортивного комментатора Дмитрия Губерниева и написала, что она не знает, бросила ли Бузова пить коньяк по утрам. Так или иначе, вечерний танец звезды «Дома-2» впечатлил журналистку.

«Нарощенные волосики, сожженные пергидролем, описывают круг вокруг гОленьки. Настроение — Бузова. Приседания — глубокие. Кайфуйте, жизнь одна», — прокомментировала Миро.