«Скоро это закончится»: последние видео с основателем «Ласкового мая» из больницы перед смертью

«Процесс переливания пошел. Она будет капать пять часов. Я весь в приборах. А то, что на щеке — это потом заживет. Это последствия химии, которая убивала во мне все гадости, которые были. В ом числе они у меня нашли остатки пневмонии, которая у меня в армии была и осталась недолеченной», — делился Мускатин.

Спустя некоторое время он снова вышел на связь и продолжил рассказ, успокаивая фанатов. Основателя «Ласкового мая» уверял: не стоит тревожиться за его здоровье.

«Процесс подходит к концу. Первый этап переливания, который длился пять часов, через несколько минут закончится. Всем за помощь. <…> Мне было хорошо и легко, я чувствовал вашу поддержку и плечо. Скоро этот этап закончится и начнется восстановление», — надеялся Мускатин.