Анатолий и Татьяна Васильевы: почему их брак распался, сожалеют ли актеры о разводе

Эта кинолента изменила жизнь Анатолия на «до» и «после». Его начали приглашать сниматься в других выдающихся кинокартинах: «Борис Годунов», «Клетка для канареек», «Все мужики сво…». Актер вживался очень профессионально и убедительно в образы в военных картинах. За 8 лет Васильев снялся в более чем 20 фильмах. Он обрел широкую народную известность.

Анатолий Васильев. ФОТО: SCANPIX

Личная жизнь актера складывалась не так гладко. Первая жена – известная актриса Татьяна Васильева. С ней Анатолий познакомился еще в институте. Семейных отношений у пары не было, но когда Татьяна настояла на свадьбе, Анатолий пошел ей навстречу, пишет kleo.ru.

В браке у пары родился сын Филипп. Анатолий был счастлив и надеялся на долгие и крепкие отношения с Васильевой. Однако, как только мальчику исполнилось 4 года, Анатолий и Татьяна подали на развод. Процесс был достаточно болезненным и скандальным. Актер считает, что настоящей любви у них с Татьяной не было, и они жили последние годы лишь ради ребенка. Анатолий знал, что жена ему изменяет, и пришло время, когда развод стал неизбежен.

Как и со свадьбой, инициатором развода была Татьяна. У нее появился другой мужчина – Георгий Мартиросян, с которым женщина хотела скрепить отношения браком, что впоследствии и сделала. Анатолий и Татьяна лишь спустя несколько лет после развода наладили дружеские отношения.

Актер неохотно комментирует свои отношения с бывшей женой и лишь однажды сказал на интервью, что жизнь с Татьяной Васильевой была как дурной сон.

Татьяна Васильева. ФОТО: Kurov Alexander / COVI

Не сразу, спустя 8 лет, свою настоящую любовь нашел и Анатолий. У пары родилась дочь. И уже больше 30 лет их брак делает его счастливым. Сейчас актер не делится со СМИ своей личной жизнью и нигде не демонстрирует совместные фотографии.