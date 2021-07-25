Трогательный поступок в поддержку тяжелобольной певицы МакSим довел народ до слез
В ходе матча «Спартака» против «Рубина» болельщики красно-белых растянули на трибуне баннер в поддержку находящейся в коме певицы МакSим.
В ходе матча «Спартака» против «Рубина» болельщики красно-белых растянули на трибуне баннер в поддержку находящейся в коме певицы МакSим.
Матч проходил в Казани в рамках первого тура Российской премьер-лиги. Фото акции в поддержку певицы выложили в группу «Спартака» в «Телеграме» и сопроводили мотивирующей подписью: «МакSим – живи! Сектор – заряжай! «Спартак» – побеждай!». После игры болельщики спели «Знаешь ли ты», хит 2010-х давно стал неофициальным гимном красно-белых. Трогательный поступок растрогал народ до слез, поклонники поблагодарили футбольных фанатов.
Матч, кстати, завершился для «Спартака» поражением со счетом 1:0. Это первая игра команды под руководством нового тренера.
Ранее акцию в поддержку МакSим запустило интернет-издание «Медуза», признанное Минюстом иностранным агентом. На их ютуб-канале вышло видео, где композитор и саунд-дизайнер студии «Техника речи» Виктор Давыдов спел все ту же популярную песню «Знаешь ли ты».
Недавно представители артистки заявили о небольшом улучшении ее состояния. Однако МакSим по-прежнему находится в искусственной коме. В это состояние врачи поместили певицу, так как у нее наблюдались очень серьезные проблемы с дыханием. В середине июня певице поставили диагноз «двусторонняя пневмония».
Фанаты очень переживают за любимую исполнительницу и буквально молятся за то, чтобы она пошла на поправку. Представители певицы настоятельно рекомендуют не верить слухам и полагаться только на достоверные источники информации о болезни МакSим.