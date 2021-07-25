Какая вы мебель по знаку Зодиака?

Астрологи представили шуточный гороскоп для издания stylbest, который расскажет, чем же схожи представители зодиакального круга с различной мебелью, пишет Пятый канал.

Овен

Овны — туалетные столики. Они всегда хорошо выглядят и ладят с другой окружающей их мебелью. Однако астрологи рекомендуют представителям этого знака зодиака навести порядок в ящиках для лучшего понимания самих себя.

Телец

Тельцы — надежные шкафы-купе, зеркала которых всегда отражают окружающую обстановку. Звездные специалисты советуют им впускать в свои «двери» только нужные предметы. Астрологи советуют не захламлять красивые полки.

Близнецы

Близнецы — качественные надувные кровати. Они обладают способностью превращаться из маленькой вещи в большую и функциональную. Астрологи советуют им учиться в нужный момент сдуваться и приобрести гибкость.

Рак

Раки — стеклянные стеллажи. Они прозрачные и симпатичные, но тяжелые. Просто так их не сдвинуть с места. Астрологи отмечают, что если протирать их поверхность до блеска, то представители этого знака зодиака по-настоящему смогут раскрыть истинную красоту.

Лев

Львы — универсальные кресла-мешки. С легкостью меняют свою форму и подстраиваются под обстоятельства. Им, как никому другому, удается быть приятными для многих. Астрологи отмечают, что эти представители зодиакального круга — настоящие подарки для окружающих.

Дева

Девы — замечательные пуфики. Их элегантность способна придать любому помещению красоту и безупречность. Астрологи советуют представителям этого знака зодиака не позволять никому прятать себя под стол. Место пуфика в центре комнаты, запомните это!

Весы

Весы— надежные шкафы со ставнями. Если они закрылись, то уже никто не проникнет. Они прекрасно себя чувствуют в любой атмосфере: и на балконе, и на веранде, и даже в гараже.

Скорпион

Скорпионы — веселые кровати-чердаки. Они далеко не для каждого. Окружающим нужна немалая смелость, чтобы по лестнице взобраться на их высоту. Астрологи рекомендуют им спуститься с чердака и повзрослеть.

Стрелец

Стрельцы — стеллажи, закрытые и открытые одновременно. Им необходимо держаться за надежную стену, даже если она им надоела. Представители этого знака зодиака могут просто упасть без поддержки.

Козерог

Козероги — барные стулья. У них высокие ножки и надежное основание. Иногда им не удается задержаться на одном месте, и представители этого знака зодиака начинают балансировать то вверх, то вниз. Специалисты рекомендуют им учиться закрепляться на одной высоте.

Водолей

Водолеи — угловые раскладные диваны. Они удобные, рабочие и не станут скрипеть, если быть с ними предельно аккуратными. Могут собраться в любой момент и полностью контролировать все процессы. Астрологи советуют им добавить в жизнь больше активности и не стоять все время в углу.

Рыбы