Как при помощи смены номера мобильного телефона изменить будущее?

Согласно рекомендациям нумерологов, получившееся число обязательно должно входить в номер телефона. Что касается значения остальных цифр, то их привел Rsute.ru для тех, кто хочет полностью расшифровать свой номер мобильного телефона или изменить, ориентируясь на данные экспертов, пишет Пятый канал.

Единица

Если эта цифра входит в номер вашего мобильного телефона, скорее всего вы — открытый, общительный человек, который не боится завязывать новые знакомства.

Двойка

Двойка является оберегом от всех возможных неудач и даже плохого самочувствия. Для тех, у кого в номер входит эта цифра, не понадобится никакой талисман.

Тройка

Тройка увеличивает творческий потенциал, помогает привлечь успех в работе и в учебе. Уберегает от плохого настроения и неблагоприятных событий.

Четверка

Четверка сулит удачу тем, кто мечтает о бизнесе и горит собственным делом.

Пятерка

Пятерка притягивает удачу и положительные эмоции. Помогает продвинуться по карьерной лестнице целеустремленным людям.

Шестерка

Шестерка помогает развивать терпение, улучшает настроение, избавляет от негатива.

Семерка

Семерка придает уверенности и сил для достижения собственных целей. Помогает во всех начинаниях.

Восьмерка

Восьмерка притягивает любовь и улучшает финансовое состояние. Помогает улучшить самочувствие и настроения.

Девятка

Девятка привлекает удачу и защищает от проблем со здоровьем. Помогает обладателю принимать верные решения на своем пути.



