Родители звезды «Миража» Маргариты Суханкиной умерли от коронавируса почти в один день

Солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина пережила страшное горе: ее родители умерли от COVID-19 почти в один день. 57-летняя певица рассказала в Инстаграме о своей потере и опубликовала трогательный пост в память о близких. Артистка опубликовала на своей странице фотографию, на которой она снята вместе с папой и мамой.

«В память о моих родителях. Ковид забрал жизни моих самых близких. Они ушли почти в один день. Мои родители очень сильно поддерживали меня во всех делах и начинаниях, одобряли мои решения. Я всегда чувствовала вашу заботу и любовь! Спасибо вам огромное за это. Память о вас никогда не умрет. Вы останетесь в моем сердце навсегда. Мама, папа, я люблю вас!» – написала звезда.

Поклонники в комментариях приносят певице свои соболезнования и стараются поддержать ее в этой трагической ситуации. Маргарита добавила, что и сама переболела коронавирусом. По ее словам, она очень тяжело перенесла болезнь и с трудом восстановилась.

«Я с огромным трудом вышла из этого заболевания. Сейчас до сих пор ощущаю последствия. Могу сказать вам одно – это страшное заболевание. Могу смело назвать ковид чумой 21 века, чем оно и является. Хочу пожелать всем вам здоровья, здоровья, и еще много-много раз здоровья. Берегите своих близких», – пожелала солистка «Миража».

Маргарита родилась в Москве в семье инженеров. Родители рано распознали в ней музыкальный талант и отдали девочку в музыкальную школу. Юная Рита с 1976 по 1984 годы была солисткой Большого детского хора Всесоюзного радио и Центрального телевидения. Затем она училась в Институте имени Гнесиных и в Московской консерватории. Но настоящую известность она получила, когда пришла в группу «Мираж». Главными звездами и лицами коллектива тогда были Ирина Салтыкова и Татьяна Овсиенко. Маргарита записала для них фонограмму, под которую они выступали на концертах. Суханкина дважды была замужем, но оба брака распались. В 2013 году Маргарита усыновила двоих детей – трехлетнюю девочку Валерию и четырехлетнего мальчика Сергея.

В марте этого года свою мать потеряла еще одна певица – Слава. В соцсетях артистка рассказывала, что переживает очень тяжелый период после того, как ее мать скончалась от коронавируса. В начале июля своего знаменитого отца Владимира Меньшова потеряла актриса Юлия Меньшова. 81-летний режиссер фильма «Москва слезам не верит» скончался в больнице от осложнений из-за коронавируса. В больницу с COVID-19 попала и его супруга Вера Алентова. 79-летнюю актрису выписали из клиники накануне похорон мужа.



