Большая грудь и секс четыре раза в день: Волочкова нашла причину зависти к ней Собчак

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, на какие подлости пошла ее «заклятая подруга» Ксения Собчак, чтобы насолить и унизить. По мнению танцовщицы, интервью журналистка задумала не ради примирения, как заявляла сама, а чтобы скомпрометировать ту, которой якобы смертельно завидует практически с детства.

Описываемые Волочковой события имели место два года назад. С ее слов, Собчак однажды позвонила и предложила встретиться, снять добрую и позитивную передачу, положить конец ругани и вражде. Балерина удивилась, ведь не считала себя инициатором дрязг.

«Это Ксения вечно выступала так нелепо, что за нее было стыдно. Очень низко, очень завистливо! Она не может простить, что я стала балериной (она тоже хотела очень), что вокруг меня всегда много мужчин, много цветов. Когда я танцевала в Мариинском театре и в Большом, всем семейством – она, мама, еще был Анатолий Собчак жив — сидели в первых рядах партера и наблюдали», – вспоминала Волочкова.

Тем не менее, добавила танцовщица, она согласилась принять телеведущую в своем доме. Подставу почувствовала сразу: Собчак предложила разыграть в начале съемок шутку – будто она приходит с тортом, а прима спрашивает, не отравлен ли он. Тогда Волочкова и поняла, что без дешевого стеба Ксения Анатольевна жить не может.

Почему Волочкова согласилась на интервью с Собчак?

На резонный вопрос, зачем же проницательная балерина впустила соперницу в дом, она ответила, что всегда была человеком, который выступает за мир и протягивание руки дружбы. Надеялась на лучшее, что называется.

«Когда она начала трогать меня за грудь, началось: "У тебя своя или не своя?". Я говорю: "У меня своя". Она говорит: "Дай потрогать!" – "Давай, бери, трогай, что тебе это даст?". Она говорит: "У тебя такой не было!". Я говорю: "Не было, а теперь есть". Она: "Это все равно, чтобы мужчина сказал, что у него член вырос". Просто у меня при очень неприятных и драматических обстоятельствах произошел гормональный сбой, и так все получилось. Многие не верят, что это не плоды хирургов пластических, а все от Бога», – пересказывала знаменитость диалог с Собчак, который, видимо отчетливо помнит и спустя два года.

После шести часов съемок, во время которых Волочкова была искренней и открытой, как дитя, она пригласила всех в баню и ледяную купель.

«Собчак завернулась в полотенце, наверное, стыдно было показать свою фигуру, там же без слез не взглянешь! А я что – в мини-купальничке фигак – на шпагат!» – вставила балерина.

Баня, скрытые камеры и роковой фаллоимитатор

Потом Анастасия и Ксения остались в парилке наедине. Ведущая и здесь пыталась выведать секреты собеседницы, мол, расскажи честно, без камер. И вдруг – на пол упала скрытая камера с подключенным микрофоном. Но и это артистка простила, сделала вид, что поверила отговоркам, и забыла.

«Наша домработница Лола, когда они (съемочная группа Ксении Собчак) ушли, говорит: "Настя, Ксения, пока вас красили, заходила в вашу спальню с камерой". Я спросила: "Тебе приснилось это? Зачем ей камера нужна была, если я ей все показала, экскурсию по всему дому провела?" – "Нет, была», – поведала танцовщица.

Когда готовое интервью вышло в эфир, Волочкова убедилась, что Лола не обманула. Оказывается, пока звезда не видела, журналистка обшарила все ее тумбочки и нашла в одной из них фаллоимитатор. Держа его в руках, Ксения Анатольевна с упоением шутила, нисколько не стыдясь своего поведения. уверяет балерина.

«Это все таким бесстыжим способом делаетсяю Во-первых, я в своей спальне и ванной могу хранить все, что я хочу – тампоны, прокладки, презервативы, фаллоимитаторы. Может, она от истерики пришла в ужас, что у меня секс по четыре раза в день, и еще и вот это!» – смеялась звезда балета.

Шокированная увиденным интервью с собой в главной роли и происками недоброжелательницы, Волочкова позвонила ей и поблагодарила – вот какая великодушная. Спасибо, сказала танцовщица, что не подбросили в одну из тумб наркотики! По словам артистки, это любимая тема Ксении Анатольевны.



