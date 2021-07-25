ФОТО И ВИДЕО ⟩ Полный восторг: жители Палдиски ушли в отрыв по случаю Дня города!

Съемочная группа Limon.ee побывала на грандиозном концерте по случаю Дня города и пообщалась с местными жителями. Настроение было великолепное. Ощущалось, как многие радовались первому официальному и такому масштабному мероприятию в Палдиски после снятия ограничений. Помимо местных жителей, на праздник приехали гости из ближайших городов и поселков, а также из столицы, не удивительно, все мечтали посмотреть концерты настоящих звезд.

Праздник, организованный управой волости Ляэне-Харью, удался на славу. В конце мероприятия ночное небо Палдиски озарил красочный салют.

Вечер закончился зажигательной дискотекой мировых, российских и эстонских хитов. За диджейским пультом DJ Mihkel Eller. Некоторым гражданам было тяжело справиться с координацией. Наверное, от радости. А в атмосфере царила любовь и дружба.

Выход на сцену группы 5Miinust стал огромным танцевальным подарком для всех гостей праздника. Под полюбившиеся хиты 5Miinust танцевали все: и дети, и взрослые, и самые старшие зрители. Смотрите видео!

Несмотря на огромное количество зрителей, все санитарные меры были предусмотрены, а безопасность на улицах города обеспечивали полицейские и сотрудники охранных фирм.

Палдиски был основан 23 июля 1718 года, когда Петр I начал строить здесь военный порт и морскую крепость. До 1764 года поселение носило имя Рогервик. Права города этому поселению, в дальнейшем известному под именем Балтийского порта, в 1783 году дала Екатерина II. Нынешнее наименование Палдиски город получил в 1933 году, в период первой независимости Эстонской Республики.



