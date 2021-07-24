Бывшая жена Стаса Пьехи показала, как выглядит ее сын после избиения

Наталия Горчакова опубликовала снимок семилетнего Пети. На фото мальчик лежит на подушке и слегка улыбается. «Когда сразу почувствовал, что ты дома», – подписала публикацию бывшая супруга Стаса Пьехи.

Накануне звездного наследника выписали из больницы. По словам Наталии, самочувствие Пети улучшилось, поэтому медики отпустили его домой.

«Сына перевели на амбулаторное лечение. Едем в привычную спокойную обстановку набираться сил. Боюсь, они нам еще ой как понадобятся… Огромное спасибо нашим врачам за внимание, за искреннее теплое отношение и профессионализм – это дорогого стоит и особенно ценится, когда ты сам разбит, а надо еще и поддерживать оптимизм в ребенке», – делилась Горчакова.

ФОТО: Фото из соцсетей

В минувший понедельник, 19 августа, на сына артиста напала супруга футбольного арбитра Владислава Безбородова – Ирина. Женщина толкнула ребенка, в результате чего тот ударился головой о землю и получил сотрясение мозга.

«Петя задружился с их средним ребенком, но оказался «не того разлива», и мама семьи громко заявила, чтобы с ним не общались. Петя обиделся и проткнул карандашом их надувной бассейн. Тогда Ирина прошла на наш участок, подошла к моему сыну, схватила его за руку и со всей дури швырнула его», – объясняла экс-супруга артиста.

Наталия и Стас обратились в полицию. Они намерены добиться того, чтобы 53-летнюю виновницу инцидента привлекли к уголовной ответственности.



