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Бывшая жена Стаса Пьехи показала, как выглядит ее сын после избиения

Наталия Горчакова с сыном Петей. ФОТО: Instagram

19 июля сына Стаса Пьехи жестоко избила соседка по коттеджному поселку. Вчера мальчика отпустили из больницы домой. Бывшая жена певца показала, как выглядит ребенок после громкого скандала, пишет Starhit.ru.

Наталия Горчакова опубликовала снимок семилетнего Пети. На фото мальчик лежит на подушке и слегка улыбается. «Когда сразу почувствовал, что ты дома», – подписала публикацию бывшая супруга Стаса Пьехи.

Накануне звездного наследника выписали из больницы. По словам Наталии, самочувствие Пети улучшилось, поэтому медики отпустили его домой.

«Сына перевели на амбулаторное лечение. Едем в привычную спокойную обстановку набираться сил. Боюсь, они нам еще ой как понадобятся… Огромное спасибо нашим врачам за внимание, за искреннее теплое отношение и профессионализм – это дорогого стоит и особенно ценится, когда ты сам разбит, а надо еще и поддерживать оптимизм в ребенке», – делилась Горчакова.

ФОТО: Фото из соцсетей

В минувший понедельник, 19 августа, на сына артиста напала супруга футбольного арбитра Владислава Безбородова – Ирина. Женщина толкнула ребенка, в результате чего тот ударился головой о землю и получил сотрясение мозга.

«Петя задружился с их средним ребенком, но оказался «не того разлива», и мама семьи громко заявила, чтобы с ним не общались. Петя обиделся и проткнул карандашом их надувной бассейн. Тогда Ирина прошла на наш участок, подошла к моему сыну, схватила его за руку и со всей дури швырнула его», – объясняла экс-супруга артиста.

Наталия и Стас обратились в полицию. Они намерены добиться того, чтобы 53-летнюю виновницу инцидента привлекли к уголовной ответственности.


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