«Захотелось реально помочь ей»: Кто такой ST, написавший Ольге Бузовой ее самые известные хиты?

Ему с детства нравилась поэзия Сергея Есенина. На его стихи ST даже выпустил несколько песен. Александр начал со стихов в подростковом возрасте, а потом добавил к ним музыку.

Видео: ST – «Письмо женщине»

Тупака Шакура и Децла Степанов называет своими путеводителями в мир хип-хоп-музыки. Поворот в музыкальной карьере ST произошел в 2006 году, когда молодому музыканту предложил сотрудничество на тот момент уже хорошо известный Сергей Пархоменко (рэпер Серега).

Артист попал под его продюсерский лейбл KingRing. С ним он стал известен в московской рэп-тусовке, получил свои первые награды и премии.

В 2008 году Степанов принял участие в шоу канала МУЗ-ТВ «БиTVа за респект», где с минимальным отрывом уступил в финале другому MC. Тогда ST выпустил свой первый альбом «Сто из ста» на лейбле Phlatline. После этого Александр начал активно гастролировать. А затем Гуф, Баста и L'One захотели записать с ним совместные треки.

Позднее ST стал работать с Invisible Management. За это время рэпер успел записать альбомы «На100ящий», «Пуленепробиваемый» (с участием Линды и «Смысловых галлюцинаций»). Сингл «Иду ко дну», как и клип на него, стал событием в рэп-сообществе.

Видео: ST – «Иду ко дну»

В 2014 году ST впервые принял участие в Versus Battle и разгромил в финале питерского МС Гарри Топора. Через два года он сразился с Oxxxymiron, но уступил. В марте 2015 года ST представил четвертый альбом – «Почерк». В 2016 году рэпер написал трек «Море» для певицы Юлианны Карауловой.

В 2017 году музыкант стал активно сотрудничать с группой «Ленинград», снялся в двух клипах коллектива, принимал участие в их гастрольных турах. В начале года он записал песню «Крылья» с Бьянкой и вместе с Еленой Темниковой снялся в клипе на песню «Сумасшедший русский».

Видео: «Ленинград» - «Ч.П.Х.»

После рэпер выпустил ряд новых хитов и клипы на них: «Луи Луи», «Дело нескольких минут», «Папа качает», «Побыл звездой», «Роллексы», «Каренина» и многие другие.

Видео: ST – «Каренина»

Александр Степанов женат на телеведущей и модели Ассоль Васильевой. Она не только красавица, настоящая звезда, немного похожая на Анджелину Джоли, но и болельщица «Спартака». Любопытный факт: у ST есть тату с эмблемой этого футбольного клуба.

Вместе они составляют крепкий не только семейный, но и бизнес-союз.

Видео: ST – «Луи Луи»

В мае 2018-го ST сделал коллаборацию с «Ленинградом» и Глюкозой – «Жу-жу». Снял ролик Илья Найшуллер. А через год состоялся дуэт с Михаилом Шуфутинским «Счастье любит тишину».

Видео: ST – «Жу-жу»