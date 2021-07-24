Певец Шура отреагировал на слухи о своей тяжелой болезни

Певец Александр Медведев, известный как Шура, которому из-за резкого похудения приписывают тяжелое заболевание, обратился к своим подписчикам в Instagram и опроверг популярный слух. Он записал видео, в котором рассказал, что не обременен никакими недугами, чувствует себя замечательно и наслаждается отдыхом в очень дорогом и красивом месте.

«Мои дорогие, спешу вам сообщить, что у меня все хорошо. Я ничем не болен. И я люблю отдыхать. Я сейчас нахожусь не скажу, где. Ну в очень дорогом и красивом месте. Я вас люблю», – сказал артист.

Исполнитель хита «Твори добро», следуя своему завету, не стал сильно обижать недоброжелателей, но все же отметил, что поражен обилием сплетен о себе. Несмотря на публичность, Шура, судя по всему, не ожидал, что о нем думают так много и плохо – что похудел, потому что болен или жир отрезал, что наркозависим, ведет беспорядочную половую жизнь и является разносчиком всяческой соответствующей заразы. Единственной правдой, хоть и неточной, Медведев назвал онкологическое заболевание – этот недуг он победил много лет назад.

К слову, песня «Твори добро», как ранее признавался Шура, была написана именно тогда, когда у него обнаружили рак. Позже композиция, согласно открытым источникам, была помещена в казахстанское учебное пособие ННПООЦ «Бобек» для начальных классов, чем Медведев очень гордился.

«Сплю со всеми подряд, все болезни подхватил, не так за грудь держусь (речь идет о пикантном фото с актрисой Эвелиной Бледанс, которое вызвало множество едких шуток относительно сексуальной ориентации Шуры), и всякую другую херню… Милые мои, никакие ваши комментарии подтирать ни я, ни мой директор не будем! Пишите и дальше! Своей жизни нет, так вы в моей покопайтесь – умнички! Всем своим – пламенный привет, я вас люблю, и не тратьте свои силы, чтобы этим чертям что-то доказать!» – написал под постом артист.

В мае Медведеву исполнилось 46 лет. Его бесспорно необычная судьба, как личная, так и творческая, была полна побед и тяжелых испытаний.



