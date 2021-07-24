Сергей Безруков стал отцом в пятый раз

47-летний Сергей Безруков опубликовал снимок в личном блоге, на котором он показывает супругу с новорожденным ребенком на руках. «Анечка родила мне сына Василия! Ура! Нас стало больше! Спасибо тебе, родная моя! Я был рядом», – прокомментировал он трогательный кадр.

Одной из первых многодетного отца поздравила Светлана Ходченкова. Не остались в стороне и поклонники артиста. Они оставили в комментариях кумиру поздравления, а также теплые слова в адрес новорожденного. «Поздравляем вас от всей души! Будьте здоровы все вместе!»; «Маме и сыночку крепкого здоровья, веселых дней и спокойных ночей»; «Это потрясающее событие. Дай Бог здоровья малышу и Ане. Растите на радость всем!», – пишут пользователи Сети.

Напомним, что супруги долгое время скрывали от общественности скорое пополнение в семействе. Объявить о беременности 38-летней супруги Анны Матисон артист решил лишь в начале июле, опубликовав снимок, на котором режиссер предстала с округлившимся животом.

Для возлюбленной звезды «Бригады» малыш стал третьим ребенком. Вместе с Безруковым она воспитывает пятилетнюю дочь Марию и двухлетнего Степана. У актера также есть старшие дети, которые родились в союзе с коллегой Кристиной Смирновой: 12-летняя Александра и девятилетний Иван. А вот в браке с Ириной Безруковой артист наследниками так и не обзавелся.

К слову, Сергей показывает себя заботливым отцом. Лента его личного блога пестрит кадрами детей. Артист любит проводить время с малышами и гордится их успехами. «Дом. Семья. Уют! Наконец-то... Вот честно, как же давно я об этом мечтал. Дети проснулись и уже катаются верхом на папе. На кухне пахнет блинами. Аня потрясающе готовит. Такое было только в детстве, когда жил с родителями!» – так описывает семейную идиллию артист.



