Рассматриваем олимпийские формы к Токио-2020: Россия протащила флаг на груди, у Канады – разрисованные джинсовки, Италию одевал Армани



У Эстонии – минимализм и полоска

На презентации спортивной формы президент Эстонского олимпийского комитета Урмас Сыырумаа отметил, что сотрудничество с фирмой Nike, которая и создала модели, осуществляется с 2007 года.

«Работа Nike отличается инновационными решениями, а также гуманностью и отзывчивостью своих сотрудников. Я очень рад, что среди нас есть хорошие и талантливые люди, реализовавшие эту коллекцию», — сказал Сыырумаа.

«Условия в Токио непростые, поэтому наша одежда более воздухопроницаема, легче и эластичнее, чтобы спортсмен мог лучше двигаться. Визуальная сторона также очень важна – наша одежда имеет интересный полосатый рисунок, который добавляет визуальной динамики движениям спортсмена», — добавил Райнер Топс, представитель Nike в Эстонии.

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Начиная с 17 июня болельщики смогут приобрести национальную форму эстонской олимпийской сборной в спортивных магазинах.

А что же у других стран?

Для российской делегации уже вторые Игры экипировку готовит Zasport. В этот раз там отказались от серых костюмов, которые символично подошли нейтральному статусу в Пхенчхане-2018.

В Токио российские спортсмены тоже едут без флага и гимна – в команде Олимпийского комитета России (ОКР). Хотя по сравнению с корейскими Играми послаблений много: главное из них – на форме можно использовать цвета российского флага. Причем в любом сочетании.

Дизайнеры Zasport пошли ва-банк и просто изобразили флаг на груди спортсменов.

ФОТО: скриншот

«Русские выглядят совсем не нейтральными, но с этим наверняка все в порядке. Они очень русские в этой форме. Я знаю, как выглядит их флаг, и форма на него похожа. Возможно, они стараются чуть-чуть схитрить», – резонно отметил чемпион мира по лыжам норвежец Эмиль Иверсен.

Форма российской сборной ФОТО: скриншот

Zasport разработал комплекты для церемоний открытия и закрытия, награждения. Есть и повседневная одежда, которую спортсмены наденут в олимпийской деревне. Всего участники Игр получили около 60 элементов: от пиджаков и рубашек до купальников и ремней.

По задумке флаг на футболках и куртках изображает веер – тонкая отсылка к японской культуре. И таких в форме сборной России много – например, надпись Tokyo на тренировочных футболках (шрифт стилизован под иероглифы).

Форма российской сборной ФОТО: скриншот

Есть и русские элементы: графическое ожерелье на толстовках и поло – вариация на тему нарядного оплечья. На внутреннюю сторону экипировки нанесли оберег, и в ОКР объяснили – это пожелание удачи спортсменам.

ФОТО: AFP / Scanpix

Форма точно получилась запоминающейся и яркой.

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• Сборную Франции уже не первые Игры одевает топ-бренд Lacoste. Одежда получилась лаконичной и стильной, тут тоже угадывается флаг страны – возможно, выглядит не так навязчиво, как на российской экипировке.

ФОТО: AFP / Scanpix