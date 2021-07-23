Пт, 23.07.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Олимпиада
Limon
Krasotka
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Эврика
Прогноз

Рассматриваем олимпийские формы к Токио-2020: Россия протащила флаг на груди, у Канады – разрисованные джинсовки, Италию одевал Армани

Форма российской сборной ФОТО: скриншот

Олимпийские игры – это не только соревнования, но еще и модная площадка. Спортсмены выходят на церемонии и старты в одежде от Ральфа Лорена и Джорджо Армани, некоторые сборные сотрудничают с брендами масс-маркета, а Россия продвигает молодую фирму Zasport.


У Эстонии – минимализм и полоска

На презентации спортивной формы президент Эстонского олимпийского комитета Урмас Сыырумаа отметил, что сотрудничество с фирмой Nike, которая и создала модели, осуществляется с 2007 года.

«Работа Nike отличается инновационными решениями, а также гуманностью и отзывчивостью своих сотрудников. Я очень рад, что среди нас есть хорошие и талантливые люди, реализовавшие эту коллекцию», — сказал Сыырумаа.

«Условия в Токио непростые, поэтому наша одежда более воздухопроницаема, легче и эластичнее, чтобы спортсмен мог лучше двигаться. Визуальная сторона также очень важна – наша одежда имеет интересный полосатый рисунок, который добавляет визуальной динамики движениям спортсмена», — добавил Райнер Топс, представитель Nike в Эстонии.

Эстонский биатлон выбрал Свободу: тренер из Беларуси возглавил сборную страны

Начиная с 17 июня болельщики смогут приобрести национальную форму эстонской олимпийской сборной в спортивных магазинах.

А что же у других стран? 

Для российской делегации уже вторые Игры экипировку готовит Zasport. В этот раз там отказались от серых костюмов, которые символично подошли нейтральному статусу в Пхенчхане-2018.

В Токио российские спортсмены тоже едут без флага и гимна – в команде Олимпийского комитета России (ОКР). Хотя по сравнению с корейскими Играми послаблений много: главное из них – на форме можно использовать цвета российского флага. Причем в любом сочетании.

Дизайнеры Zasport пошли ва-банк и просто изобразили флаг на груди спортсменов.

ФОТО: скриншот

«Русские выглядят совсем не нейтральными, но с этим наверняка все в порядке. Они очень русские в этой форме. Я знаю, как выглядит их флаг, и форма на него похожа. Возможно, они стараются чуть-чуть схитрить», – резонно отметил чемпион мира по лыжам норвежец Эмиль Иверсен.

Форма российской сборной ФОТО: скриншот

Zasport разработал комплекты для церемоний открытия и закрытия, награждения. Есть и повседневная одежда, которую спортсмены наденут в олимпийской деревне. Всего участники Игр получили около 60 элементов: от пиджаков и рубашек до купальников и ремней.

По задумке флаг на футболках и куртках изображает веер – тонкая отсылка к японской культуре. И таких в форме сборной России много – например, надпись Tokyo на тренировочных футболках (шрифт стилизован под иероглифы).

Форма российской сборной ФОТО: скриншот

Есть и русские элементы: графическое ожерелье на толстовках и поло – вариация на тему нарядного оплечья. На внутреннюю сторону экипировки нанесли оберег, и в ОКР объяснили – это пожелание удачи спортсменам.

ФОТО: AFP / Scanpix

Форма точно получилась запоминающейся и яркой.

Канадцы выбрали стрит-стайл, американцы и итальянцы одеваются в модных домах

• Сборную Франции уже не первые Игры одевает топ-бренд Lacoste. Одежда получилась лаконичной и стильной, тут тоже угадывается флаг страны – возможно, выглядит не так навязчиво, как на российской экипировке.

ФОТО: AFP / Scanpix

Итальянцы пошли по пути минимализма. Джорджо Армани, разрабатывавший форму, совместил японские мотивы и национальные символы. На куртках изображен итальянский флаг в форме круга – напоминает и флаг Японии. Шрифт на спине – в стилистике иероглифов.

ФОТО: AFP / Scanpix

• И у США всемирно известный экипировщик – команда сотрудничает с Ральфом Лореном. Преобладают белый и темно-синий цвета, изображение флага, конечно, не забыли. Как и всегда у люксовых брендов, деталям уделили особое внимание: от продуманной терморегуляции до красивых мелочей – например, пояса в цветах флага.

ФОТО: AFP / Scanpix

Одежду сшили из экологичных материалов, а в куртках для церемонии открытия использовали специальную охлаждающую технологию.

ФОТО: AFP / Scanpix

• У хозяев Олимпиады – трибьют форме Токио-1964. Тогда японцы вышли на церемонию открытия в красных пиджаках и белых брюках. Теперь верх костюма будет белым, а низ – красным. Красивая отсылка к первым Играм, прошедшим в городе 57 лет назад.

ФОТО: AFP / Scanpix

• Самая броская форма, наверное, у канадцев. Здесь и разрисованные джинсовки, и яркие куртки, будто сшитые из кожи (на самом деле из нейлона).

ФОТО: AFP / Scanpix

Это отсылка к уже другой культуре Японии – уличному стилю. Оригинальность Канады оценили не все – некоторые болельщики даже призывали отменить Игры, лишь бы не видеть эту форму.

ФОТО: AFP / Scanpix

Британцы после экспериментов Стеллы Маккартни вернулись к классике. Форма от бренда Ben Sherman вдохновлена эпохой 60-х: куртки харрингтон, белые рубашки оксфорд и легкие чиносы. На парадных куртках изображен лев в цветах флага – такой же рисунок поместили на рукава поло.

ФОТО: AFP / Scanpix

• В Мексике парадную форму выбирали болельщики – в голосовании участвовали три варианта. И снова победил минимализм – синие костюмы с традиционной вышивкой на лацканах пиджаков. Узор выполнен в стиле, который использовал индейский народ в Мексике – сапотеки.

ФОТО: AFP / Scanpix

Венгры тоже выбрали свою фирму – Nubu. Получился интересный микс из японского кимоно и национальных цветов. Свободные платья и блузы – пожалуй, лучшая отсылка к японскому наряду.

НАВЕРХ
Back