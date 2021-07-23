«Между нами искрит»: 70-летний Газманов откровенно рассказал о страсти с женой

Исполнитель делит все со своей возлюбленной Мариной вот уже 30 лет. Несмотря на большую разницу в возрасте, все эти годы пара живет душа в душу. Однако обманывать поклонников они не любят. Артист признался, что они оба – люди крайне эмоциональные, а потому даже в их жизни случаются конфликты.

Между нами искрит, глаза горят,

– посмеялись они.

Супруги отметили, что иногда им просто необходимо "выпустить пар", чтобы потом все снова стало хорошо и спокойно. По их словам, каждый раз это происходит "очень страстно". Марина пошутила, что, спустя столько лет, замахивается рукой, понимает, что ее придется восстанавливать, и опускает.

Недавно жена Олега Газманова выпустила книгу с трогательным названием "Единственная. Нарисовать мечту". Она отметила, что ее творение – послание для всех женщин. В какой-то момент Марина осознала, что все представительницы прекрасного пола крайне похожи. Она посчитала, что ее опыт и мысли могут помочь другим людям.

В книгу также вошли и стихи Олега Михайловича. В честь одного из текстов, посвященных любимой супруге, и была названа сама книга. Сейчас пара активно планирует мероприятие в честь дня рождения артиста. Они мечтают посадить 70 деревьев и собрать всех близких.

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