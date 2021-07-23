Осторожнее в жару: специалисты рассказали при какой температуре человек может умереть

Колумбийское исследование, проведенное в 2017 году, показало, что критически высокой температурой воздуха для здоровья человека будет являться около 31,1 °C с влажностью при этом 95%. Ученые выявили для это название «мокрый термометр», что чаще всего свойственно климату Ближнего Востока и Северной Америки, пишет Rsute.ru.

По мнению специалистов, когда погода слишком сырая и жаркая, умереть может даже совершенно здоровый человек. Это происходит из-за перегрева тела, ведь если пот не выделяется, значит организм не охлаждается.

Для комфортного преодоления пиковой жары ученые рекомендуют меньше работать и больше давать отдыха организму. Лучшим решением будет уехать ближе к морю и подальше от мегаполиса.

Если же такой возможности пока нет, то стоит улучшить свои рабочие условия, установив вентилятор или кондиционер и позаботиться о влажности помещения. А все важные встречи перенести на первую половину дня, когда солнце еще не такое активное, передает Пятый канал.

Помимо этого, необходимо чаще мыть руки и умываться прохладной водой. Также не рекомендуется в летний период накладывать толстый слой косметики на лицо.



