Спустя пять лет Светлана Бондарчук назвала настоящую причину развода с режиссером

Модель и телеведущая Светлана Бондарчук была замужем за Федором Бондарчуком 30 лет. В этом на первый взгляд гармоничном союзе появились двое детей, но пять лет назад Федор и Светлана огорошили фанатов неожиданным решением расстаться. В прессе стали ходить слухи о неверности кинодеятеля, которая якобы и спровоцировала обиженную жену на развод. Но сами экс-супруги старались не комментировать произошедшую драму. И вот спустя много лет Светлана впервые озвучила настоящую причину, побудившую ее перестать бороться за свое семейное счастье.