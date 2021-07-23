Спустя пять лет Светлана Бондарчук назвала настоящую причину развода с режиссером

Модель и телеведущая Светлана Бондарчук была замужем за Федором Бондарчуком 30 лет. В этом на первый взгляд гармоничном союзе появились двое детей, но пять лет назад Федор и Светлана огорошили фанатов неожиданным решением расстаться. В прессе стали ходить слухи о неверности кинодеятеля, которая якобы и спровоцировала обиженную жену на развод. Но сами экс-супруги старались не комментировать произошедшую драму. И вот спустя много лет Светлана впервые озвучила настоящую причину, побудившую ее перестать бороться за свое семейное счастье.
Я даже ощущала одиночество, когда не была одинока. Ты можешь быть внутри, в семье, и быть одинокой… А если уже понимаешь, что это зияющая пустота, тогда надо найти силы, смелость, любовь к себе и тому человеку, с которым ты расходишься, чтобы отпустить друг друга,
— призналась Светлана в интервью, вышедшем на YouTube-канале FAMETIME TV.
Телеведущая с радостью рассказала, что год назад ей посчастливилось впервые почувствовать себя прекрасной невестой. Роскошное торжество состоялось после регистрации отношений Светланы с ее возлюбленным, фотографом и дизайнером Сергеем Харченко. Как выяснилось, в свое время обаятельная блондинка и Федор Бондарчук отметили свадьбу очень тихо и скромно.
Ранее светская львица, которую все знают как Бондарчук, поведала о том, что на самом деле она никогда не меняла свою девичью фамилию — Рудская.
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