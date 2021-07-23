Вдова Петра Мамонова Ольга поддержала идею о причислении ее мужа к лику святых

Идею о канонизации артиста озвучили его поклонники. Высказался на этот счет и Дмитрий Дюжев, который, как известно, является верующим человеком. Актер заявил, что Мамонову удалось создать образ современного святого: музыкант много заблуждался, но у него появились силы начать новую жизнь. Тем самым Дюжев напомнил о роли артиста в фильме «Остров», где он воплотил образ отца Анатолия, обладающего даром исцеления.

Недавно по поводу канонизации высказалась и вдова Мамонова. Ольга Ивановна заявила, что будет рада всему хорошему, что поможет сохранить память о ее муже, поэтому поддерживает идею о канонизации. При этом вдова подчеркнула, что публично выступать с инициативой и собирать подписи она не будет.

Стоит отметить, что Православная церковь данный вопрос рассматривает, но призывает не торопиться. На то есть ряд причин: для причисления к лику святых нужно быть безупречным христианином. Также священники считают, что еще прошло очень мало времени со смерти Петра.

Напомним, что о смерти артиста от коронавируса стало известно 15 июля. Прощание и похороны состоялись 17 июля. На кладбище случился инцидент: могилу пришлось расширять, поскольку в нее не помещался гроб.

Петр Мамонов был лидером музыкальной группы «Звуки Му», прославился талантливым исполнением ролей в картинах «Игла» и «Такси-блюз». После этого он отказался от актерской карьеры и вернулся лишь для того, чтобы сыграть в фильме «Остров». Перед тем, как согласиться на роль, Петр обращался к священнику, чтобы получить его одобрение.



