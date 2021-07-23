Вдова Петра Мамонова Ольга поддержала идею о причислении ее мужа к лику святых
Ольга Ивановна заявила, что собирать подписи за канонизацию актера она не будет, но инициативу поддерживает, пишет kleo.ru.
Ольга Ивановна заявила, что собирать подписи за канонизацию актера она не будет, но инициативу поддерживает, пишет kleo.ru.
Идею о канонизации артиста озвучили его поклонники. Высказался на этот счет и Дмитрий Дюжев, который, как известно, является верующим человеком. Актер заявил, что Мамонову удалось создать образ современного святого: музыкант много заблуждался, но у него появились силы начать новую жизнь. Тем самым Дюжев напомнил о роли артиста в фильме «Остров», где он воплотил образ отца Анатолия, обладающего даром исцеления.
Недавно по поводу канонизации высказалась и вдова Мамонова. Ольга Ивановна заявила, что будет рада всему хорошему, что поможет сохранить память о ее муже, поэтому поддерживает идею о канонизации. При этом вдова подчеркнула, что публично выступать с инициативой и собирать подписи она не будет.
Стоит отметить, что Православная церковь данный вопрос рассматривает, но призывает не торопиться. На то есть ряд причин: для причисления к лику святых нужно быть безупречным христианином. Также священники считают, что еще прошло очень мало времени со смерти Петра.
Напомним, что о смерти артиста от коронавируса стало известно 15 июля. Прощание и похороны состоялись 17 июля. На кладбище случился инцидент: могилу пришлось расширять, поскольку в нее не помещался гроб.
Петр Мамонов был лидером музыкальной группы «Звуки Му», прославился талантливым исполнением ролей в картинах «Игла» и «Такси-блюз». После этого он отказался от актерской карьеры и вернулся лишь для того, чтобы сыграть в фильме «Остров». Перед тем, как согласиться на роль, Петр обращался к священнику, чтобы получить его одобрение.