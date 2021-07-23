У модели настолько идеальное тело в бикини, что только седая прядь выдала ее пенсионный возраст

Местные красоты вдохновили Паулину на фотосессию, и откровенным кадром она поделилась в Инстаграм.
Манекенщица позировала в крошечном бикини, расположившись на дощатом покрытии у бассейна. Паулина смотрела в камеру с фирменной доброй лучезарной улыбкой. И если бы не лёгкая седина, которую красавица не старается скрывать, то её возраст угадать было бы просто невозможно.
Подписчики поставили кадру более 50 тысяч лайков за считаные часы и готовы были бесконечно восхищаться внешностью любимицы. Они восторгались её стройной, словно у юной девушки, фигурой, безупречной кожей и эффектным прессом всем на зависть.
Я так люблю тебя, подруга. Лучший пресс на свете,
Ты самая красивая женщина на свете,
- прокомментировала Алиса Милано.
Паулина Поризкова — американская супермодель, актриса и писательница чешского происхождения. Она входила в состав жюри в шоу "Топ-модель по-американски" и снялась в фильмах "Кровавый четверг" Скипа Вудса и "Аризонская мечта" Эмира Кустурицы. В 2017 году модель рассталась с лидером группы The Cars Риком Окасеком, с которым прожила в браке 30 лет. А в апреле на церемонии "Оскар" она обнародовала свои отношения с американским режиссёром и сценаристом Аароном Соркиным, пишет Daily Mail.
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