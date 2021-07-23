Неутешительные вести: у певицы МакSим обнаружена новая инфекция
Появились новые данные о состоянии певицы МакSим, которая в настоящее время находится в больнице. Артистка попала в больницу из-за коронавируса, пишут Аргументы.
Появились новые данные о состоянии певицы МакSим, которая в настоящее время находится в больнице. Артистка попала в больницу из-за коронавируса, пишут Аргументы.
Коронавирус уже отошел на второй план. Говорят, что ситуация ухудшилась. Врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин расшифровал данные свежего снимка компьютерной томографии исполнительницы.
Характер изменения в правом лёгком говорит об отрицательной динамике, скорее связанной с бактериальной либо грибковой инфекцией. И скорее даже бактериальной, потому что нарастание жидкости происходит. Во-вторых, увеличение полостей деструкции. Это говорит о разрушении лёгких. Улучшения только в том, что слева инфильтрация меньше. Это может говорить о том, что ковид уходит на второй план. А характер изменения справа говорит о присоединении вторичной инфекции и что она активно разрушает правое лёгкое,
- рассказал врач.
Специалист считает, что присутствует отрицательная динамика, она связана с ростом количества жидкости в легком. Существует опасность, что легкое знаменитости не восстановится даже после выздоровления.