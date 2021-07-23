Как разводятся разные знаки Зодиака?

Овен

Овны в браке — существа непредсказуемые. Сегодня в доме царит любовь и взаимопонимание, а завтра может неожиданно (на первый взгляд) начаться сбор чемоданов для переезда к маме. О намерении подать на развод Овны сообщают после того, как отнесли заявление. Правда, также внезапно они могут и передумать! Но если до расставания дело все же дойдет, оно будет скандальным, болезненным и мучительным. Вернуть представителя этого знака в лоно семьи, если он принял решение, практически невозможно.

Телец

Тельцы разводиться не просто не любят — для них это подобно самому крупному провалу в жизни. Кроме того, они очень терпеливы, поэтому в течение многих лет могут оставаться в отношениях, даже если партнер совершенно неподходящий. Надежда на лучшее и нежелание переживать разрыв для у людей сильнее здравого смысла. Поэтому, даже если в паре произошел серьезный разговор, логичным завершением которого должен быть поход в ЗАГС, этот знак будет тянуть до последнего. А в суд для раздела имущества тащить его придется силой — за нажитое Тельцы держатся крепко.

Близнецы

Близнецы так любят обсуждать с супругом детали развода и ошибки прошлого, что через несколько дней задушевных бесед может сложиться впечатление, что он они хотят не развестись, а овдоветь. И если после многочасового монолога партнер все же выживет, его желание освободиться от брачных уз укрепится до предельной ясности. В процессе расставания Близнецы устроят пару изящных сцен со слезами, могут и напиться с горя, но обязательно так, чтобы супруг об этом узнал — иначе зачем?

Рак

Раки — люди семейные, любящие саму идею брака и любви до гробовой доски. Поэтому развода они будут избегать всеми силами, даже если в тайне понимают, что шанса у отношений нет. Даже в день расторжения брака эти несчастные еще верят, что все как-нибудь обойдется и фамилию обратно менять будет не нужно. Если партнер не настаивает на официальном разводе, а просто уходит, Рак годами может оставаться его супругом на бумаге — сам заявление он подавать ни за что не пойдет!

Лев

Львы расстаются в своем неповторимом и демонстративном стиле — громко, скандально или наоборот, делают вид, что желают супругу счастья в будущем, благородно предлагают свою искреннюю дружбу и так далее. Ни одна из линий поведения не является на 100% честной, так как на самом деле Лев не очень переживает из-за развода. Самооценка представителей этого знака настолько высока, что едва ли они думают о чувствах других людей. А со своими справляются легко — Львы быстро находят новых обожателей.

Дева