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Как разводятся разные знаки Зодиака?

Развод. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Кто-то умеет уходить с достоинством и даже дружить с бывшими супругами, другие превращают развод в представление — а как повели бы себя вы?

Овен

Овны в браке — существа непредсказуемые. Сегодня в доме царит любовь и взаимопонимание, а завтра может неожиданно (на первый взгляд) начаться сбор чемоданов для переезда к маме. О намерении подать на развод Овны сообщают после того, как отнесли заявление. Правда, также внезапно они могут и передумать! Но если до расставания дело все же дойдет, оно будет скандальным, болезненным и мучительным. Вернуть представителя этого знака в лоно семьи, если он принял решение, практически невозможно.

Телец

Тельцы разводиться не просто не любят — для них это подобно самому крупному провалу в жизни. Кроме того, они очень терпеливы, поэтому в течение многих лет могут оставаться в отношениях, даже если партнер совершенно неподходящий. Надежда на лучшее и нежелание переживать разрыв для у людей сильнее здравого смысла. Поэтому, даже если в паре произошел серьезный разговор, логичным завершением которого должен быть поход в ЗАГС, этот знак будет тянуть до последнего. А в суд для раздела имущества тащить его придется силой — за нажитое Тельцы держатся крепко.

Близнецы

Близнецы так любят обсуждать с супругом детали развода и ошибки прошлого, что через несколько дней задушевных бесед может сложиться впечатление, что он они хотят не развестись, а овдоветь. И если после многочасового монолога партнер все же выживет, его желание освободиться от брачных уз укрепится до предельной ясности. В процессе расставания Близнецы устроят пару изящных сцен со слезами, могут и напиться с горя, но обязательно так, чтобы супруг об этом узнал — иначе зачем?

Рак

Раки — люди семейные, любящие саму идею брака и любви до гробовой доски. Поэтому развода они будут избегать всеми силами, даже если в тайне понимают, что шанса у отношений нет. Даже в день расторжения брака эти несчастные еще верят, что все как-нибудь обойдется и фамилию обратно менять будет не нужно. Если партнер не настаивает на официальном разводе, а просто уходит, Рак годами может оставаться его супругом на бумаге — сам заявление он подавать ни за что не пойдет!

Лев

Львы расстаются в своем неповторимом и демонстративном стиле — громко, скандально или наоборот, делают вид, что желают супругу счастья в будущем, благородно предлагают свою искреннюю дружбу и так далее. Ни одна из линий поведения не является на 100% честной, так как на самом деле Лев не очень переживает из-за развода. Самооценка представителей этого знака настолько высока, что едва ли они думают о чувствах других людей. А со своими справляются легко — Львы быстро находят новых обожателей.

Дева

Девы сделают все, чтобы избежать разрыва, так как привязываются к своим избранникам. Вряд ли представитель этого знака станет инициатором расставания. Но в бракоразводных делах Рыбы очень вежливы, тактичны и совсем не воинственны. Они не станут сообщать всем знакомым и незнакомым людям, какой их партнер негодяй, а сохранят семейные конфликты в тайне. Они не будут подавать в суд, а постараются договориться обо всех нюансах расставания лично, на устраивающих обе стороны условиях.

Весы

Весы любят красивые расставания — чтоб за богатым романтическим ужином под грустную скрипку и с душевными пожеланиями обрести счастье с кем-нибудь другим. Слишком много смотрят мелодрам! Однако страсть к фееричным сценам в них сочетается с твердостью в принятии решений. Отступать Весы не будут. Решили уйти — их е остановишь.

Скорпион

Второй половинке Скорпиона крупно не повезет, если именно она (или он) станет инициатором развода. Представители этого знака, даже, если и сами несчастливы в браке, будут страшно оскорблены уходом избранника. И месть последует непременно, причем изощренная. Более того, даже если Скорпион сам решил освободиться от брачных уз, бывшего возлюбленного он будет ненавидеть за это всем сердцем — начнутся ежедневные ссоры и скандалы, дележка нажитого добра, детей и собак. Никого не жалко! Лишь бы экс-супругу насолить!

Стрелец

Стрельцы умеют разводиться по-дружески, не тая обиды в сердце и искренне желая бывшему счастья. Они также способны на приятельское общение после расставания. Экс-супруг всегда может обратиться за помощью к Стрельцу, а в иную пятницу и пропустить с ним бокальчик. Никакой неловкости рядом с таким человеком бывшие возлюбленные не чувствуют. При этом уговорить представителя этого знака вернуться в семью невозможно — в своих решениях он непреклонен.

Козерог

Начать стоит с того, что Козероги разводятся крайне редко. Не потому, что их никогда не бросают, а потому что выбор спутника жизни эти люди делают осознанно. Долгое время представители этого знака зодиака раздумывают, взвешивают «за» и «против», прежде чем связать себя узами брака. Они никогда не побегут жениться через месяц после знакомства. Даже наоборот, порой слишком долго тянут с предложением. Но если все же отношения рушатся, Козерог предпочтет притвориться безразличным, но в тайне будет надеяться, что партнеру тоже очень больно и обидно за неудавшийся брак.

Водолей

Водолей не отстанет от партнера, решившего его покинуть, пока не получит объяснений, причем подробных и резонных. Он будет требовать озвучить проблему, заставит вспоминать, что и когда пошло не так, кто в этом виноват и почему нельзя было сделать по-другому. Сначала до нервного срыва будет доведен партнер, потом все родственники и друзья — им тоже придется объяснять, успокаивать, слушать и сопереживать. После расторжения брака Водолеи могут продолжить свои выходки — выучиться, например, на адвоката по разводам. Одним словом, ни для кого событие этого знака не останется секретом, пишет Пятый канал.

Рыбы

Как разводятся Рыбы, их возлюбленные запоминают до конца своих дней. Столько слез и истерик в жизни несчастного супруга этого знака не было и не будет никогда. И угрозы свести счеты с жизнью могут прозвучать и намеки на беременность, лишь бы пристыдить партнера, выставить бессердечным извергом. Даже если эксцентричная Рыбка решила уйти сама, она устроит финальный спектакль! Просто из любви к искусству!


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