Мать Наташи Королевой в национальном костюме оседлала свинью

Мать певицы Наташи Королевой Людмила Порывай в национальном украинском костюме оседлала свинью. Женщина весело отметила встречу с бывшими студентами спустя тридцать лет после выпуска. Мало кто знает, что до начала карьеры телеведущей, Людмила Николаевна много лет отдала преподавательской деятельности.

Мать исполнительницы хита «Желтые тюльпаны» отличается задорным характером и отсутствием комплексов. Неудивительно, что на встречу она пришла в коротком платье, едва прикрывающем стройные ноги. Примечательно, что все гости мероприятия были в нарядах с национальным украинским орнаментом.

Не обошлось на встрече и без веселых танцев и песен. Людмила Порывай, вспомнив о прошлом руководителя хора, дирижировала для бывших студентов во время исполнения. Кульминацией вечера, стало то, что мать Наташи Королевой оседлала свинью, правда не настоящую. Видео, снятое во время веселого празднования, бывший преподаватель, а ныне заслуженная артистка Украины, выложила на своей странице в Instagram.

«Встреча через 30 лет с моими студентами! Теперь это заслуженные артисты — гордость Украины!» — написала мать Королевой.

Подписчики Людмилы Порывай удивились, на сколько женщина нескучно проводит свое свободное время. Кто-то из фолловеров справедливо заметил, что мать певицы всегда устраивает вокруг себя праздник и дарит заряд позитива окружающим. Комментаторы также отметили, что для своих лет женщина отлично выглядит.

«Мама — огонь», — написала Наташа Королева.

«Где „мама Люда“ — там всегда праздник»;

«Какие ножки, Людмила Ивановна!»;

«Вы моложе студентов выглядите», — прокомментировали интернет-пользователи.