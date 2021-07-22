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Пропаганда однополой любви: Ахеджакова оскорбила чувства ветеранов

Лия Ахеджакова ФОТО: Kurov Alexander/ITAR-TASS

Недавно в московском театре «Современник» состоялась премьера спектакля «Первый хлеб», создателями которого являются драматург Ринат Ташимов и режиссер Бениамин Коц. 83-летняя Лия Ахеджакова играет в постановке роль бабушки Нурии.

После премьеры руководству театра поступила жалоба от представителей общественной организации «Офицеры России», которые посмотрели спектакль. Возмущенные активисты разглядели в постановке оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны. Также общественники считают, что в спектакле пропагандируется однополая любовь, что, с их точки зрения, недопустимо. Возмутительным «Офицерам России» также показалась ненормативная лексика и оскорбительные формулировки, которыми изобиловала речь героини Ахеджаковой. Некоторые слова народной артистки показались неравнодушным зрителям и вовсе настоящим хамством, сообщает портал Dni.ru.

Как сообщил «Пятый канал», активисты не ограничились жалобой руководству «Современника», они пошли дальше и обратились в столичную Мэрию, а также в Генпрокуратуру. Ветераны требуют внести изменения в литературную часть постановки «Первый хлеб», а затем уведомить их о сделанных корректировках.


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